Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester elmondta: a községben évi 3-4 alkalommal szerveznek kézművesprogramot, rendszerint valamilyen konkrét esemény vagy ünnepkör kapcsán. Most a húsvéti ráhangolódás ideje jött el. – A tojás díszítésének hagyományos eszköztára szinte teljesen ismeretlen a gyerekek számára, ezért döntöttünk ez mellett – magyarázta a polgármester.

– Díszítettünk tojást növényrátétes technikával, festettük vöröshagyma és lila káposzta levével, illetve volt maradék faanyagunk, amiből ugyancsak készíthettek húsvéti díszeket a jelenlévők, s haza is vihették azt. Lispeszentadorjánba n szombaton délután tartottak hasonló kézműves-foglalkozást, ezen a rossz idő ellenére mintegy tíz gyermek vett részt. A község közművelődési munkatársa, Halápi Szabina vezetésével itt is a tojásfestés volt a fő programelem, berzseléses technikával díszítettek, a színezéshez pedig a hagymaháj és lila káposzta mellett csalánt is használtak.

– A kicsik számára ez a technika még kevésbé ismert, ők szívesebben nyúlnának az ecsethez, ezért amíg a tojások a festékben áztak, erre is lehetőséget biztosítottunk számukra. Az idősebb korosztályhoz tartozók pedig egy házikót is készítettek – magyarázta a foglalkozás vezetője, majd hozzátette, a faluban egyéb módon is készülnek a húsvétra, több közterületet is hangulatos dekorációkkal láttak el, díszítettek. A hét végén hasonló foglalkozást tartottak Bázakeretytyén, illetve Kerkaszentkirályon is.