Palkovics László miniszter az eszközök átadásán a kórházban úgy fogalmazott: high-tech iparral rendelkező városban elvárható, hogy az egészségügy is high-tech legyen. Az elmúlt két évre utalva kijelentette, a járvány megmutatta, milyen nagy szükség van a klinikák mellett a kórházak korszerű felszereltségére is.

Gasztonyi Beáta, a kórház főigazgatója felidézte, hogy tavaly óta az intézmény a Pécsi Egyetem gasztroenterológiai, szívsebészeti és kardiológiai kihelyezett tanszékeként működik, s nemrég bejelentették a negyedik, traumatológiai tanszék indítását az ITM anyagi támogatásával. Közölte: minisztériumi támogatással szerezték be a szívműtét előtti vizsgálatokhoz szükséges ultrahangot, valamint a 3D-s minimál invazív szívbillentyűműtéteket segítő eszközt, a thoracoscopot is. Ezeket a betegellátás mellett az orvosi képzésben és a tudományos munkában is hasznosítják.

Rashed Aref a tájékoztatón

Forrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

Rashed Aref, a szívsebészet osztályvezető főorvosa rámutatott, a regionális szívcentrum új műszereihez hasonló eszközökből hazánkban csak pár darab található. A berendezésekkel biztonságosabb, gyorsabb beavatkozásokra van lehetőség. A kórházban jelenleg a szívműtétek 15 százalékát tudják elvégezni kis metszéssel, az ilyen műtétek arányát 30 százalékra kívánják növelni – mondta a főorvos.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos felidézte, hogy az elmúlt nyolc évben 9 milliárd forint értékű beruházás valósult meg a kórházban. Külön köszönetet mondott az egészségügyben dolgozóknak a járvány idején mutatott helytállásukért.

Forrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

Balaicz Zoltán polgármester az önkormányzat és a kórház kiváló kapcsolatáról beszélt.