Ez derült ki abból a beszámolóból, amit a legutóbbi képviselő-testületi ülésre készített az intézmény igazgatója, Lukács Andrea.



A város önkormányzata többek közt azért is vette napirendre az intézmény munkájáról szóló beszámolót, mert mind a 2022. évi programtervezetet, mind az ahhoz rendelt pénzügyi forrást jóvá kellett hagynia. A beszámolóban Lukács Andrea kitért arra, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet miatt május 9-ig az integrált intézmény egyáltalán nem volt látogatható, azaz sem a könyvtári rész, sem a művelődési központ nem fogadhatott látogatókat, nem tarthatott rendezvényeket. Ez elsősorban utóbbi mutatóin látszik, hiszen bár a zárvatartás alatt is folyamatosan dolgoztak, s több programot valósítottak meg online térben, ám összességében mégis lényegesen kevesebbet, mint az a korábbi években megszokott volt. A működő csoportok szintén kisebb létszámban, vagy kevesebb alkalommal jöttek össze 2021-ben, a korábbi években szerveződött kézimunkaklub, valamint a már többéves múltra visszatekintő nyugdíjasklub pedig egyáltalán nem tartott összejöveteleket. A művelődési központ a vázolt nehézségek ellenére – beleértve a csoportfoglalkozásokat is – több mint száz programot bonyolított le, vagy biztosított helyet azoknak. Az intézmény feladatkörébe tartozik a Salla kiállítóhely és a tájház üzemeltetése is, 2021-ben előbbit 173, utóbbit 193 fő látogatta.



A könyvtári részleg a 2020-ban bevezetett újfajta szolgáltatások folytatásával a koronavírus legsúlyosabb járványidőszakában is biztosította a dokumentumokhoz és szolgáltatásokhoz való folyamatos hozzáférést, ennek köszönhetően használati mutatóik a korábbi évekhez képest nem romlottak.

Beiratkozott olvasóik száma 312 fő volt, a könyvtárhasználatok száma pedig megközelítette a 14 ezret. Szintén a könyvtárban év végére sikerült befejezni a rossz állapotú, zsúfolt felnőttrészleg, valamint az olvasóterem átrendezését, mindezt oly’ módon, hogy erre a célra külön költségvetési keret nem állt rendelkezésre. Nagy szükség lenne továbbá egy raktárhelyiségre is, ahol a ritkábban használt kötetek és a folyóiratok korábbi számainak tárolását tudnák megoldani.



A testületi ülésen a képviselők jóváhagyták az intézmény 2022. évi, véglegesített munkatervét is. Ebben a civil szervezetek és a helyi plébánia által tervezett programok is szerepeltek már, így a csoportok, szakkörök foglalkozásain túl idén több mint száz kulturális vagy közösségi rendezvény várható a városban. A könyvtár ezenfelül még több mint tucatnyi programmal kíván hozzájárulni a város közművelődési életének színesítéséhez.