Amikor úgy döntünk, hogy élő nyuszit vásárolunk házi kedvencnek, akkor előtte érdemes végig gondolnunk, hogy mivel is jár egy ilyen kis állat tartása. Hiszen nem csak húsvétkor kell gondozni, az új „családtag” onnantól, hogy az otthonunkba került, élete végéig szeretetet és törődést igényel tőlünk; ez pedig nem kis felelősség.

Tóth József, ságodi lakos több mint 50 éve foglalkozik törpenyulakkal. A szebbnél szebb állatokat többnyire Csehországból, néha Szlovákiából hozza. Mára már 25 gyönyörű különböző anyanyúllal rendelkezik. Gyakran találkozhatunk vele és a kis törpenyuszikkal különböző zalai rendezvényeken is, ahol a „nyuszi-simogató”, mint programelem, méltán népszerű a gyermekek körében. Az állatok otthoni tartásáról, gondozásáról beszélgettünk vele.

Tóth József hobbiként kezdett el foglalkozni a törpe nyulakkal több, mint 50 évvel ezelőtt.

- Nagyon fontos a nyuszi férőhelyének megfelelő kialakítása. Készen is lehet kapni ketrecet, de mi is alakíthatunk ki neki. Lényeges, hogy ne legyen huzatos helyen, és ne rakjuk magasabbra, mint 70-80 centiméter. Kell, hogy biztonságban érezze magát. Az elején még meg kell szoknia az új kis helyét, addig jó, ha nem „maceráljuk”. Utána már a kis állat is sokkal bátrabb lesz. A férőhelyén meg kell jelölni az egyik sarkot kevés vízzel, és egy idő után ott fogja mindig elvégezni „nyúlbogyós” dolgát.

A táplálkozására és a friss ivóvízre mindig figyelni kell

- A hiedelemmel ellentétben, nem ehet mindig sárgarépát. Néha adhatunk neki, de inkább szalmát, jó minőségű szénát, ami akkor jó, ha az első éves. Tápláljuk szemes termékekkel, árpával, zabbal, később pedig füvet is adhatunk neki, de például az akácfa levelét is megeheti virágzás után, az tisztítja a beleit. Apró, száraz kenyeret is szoktam nekik adni, pici kockákra vágva, mert abban van egy kis só, ami létfontosságú a számukra. Arra pedig nagyon kell figyelni, hogy mindig legyen nekik friss ivóvizük. A szemet és a tápot pedig mindig külön adjuk neki. Ha nem megfelelően tápláljuk őket, akkor abba bele is betegedhetnek, el is pusztulhatnak.



Nagyon kedves kis jószágok, sok helyen családtagnak számítanak

- Nagyon sok nyuszim került már olyan családba, ahonnan gyakran kapok pozitív visszajelzéseket. Nagyon barátságos állatok, van, ahol a nyúl együtt alszik a kutyával vagy a macskával. De ismerek olyan hölgyet is, akinek a családi házában van 3 szoba, mindegyikben egy – egy törpenyúl „lakik”. Minden reggel egy időben ébrednek és kaparják az ajtót, hogy „idő van, engedje őket ki”. Merthogy a kis jószágok mintha tudnák, éppen mennyi az idő, rendszeresen szinte mindig ugyanakkor kelnek és fekszenek. Nagyon sok szép történetem van róluk, nem véletlen, hogy egyre népszerűbb az otthon tartásuk; manapság az egyik kedvenc kis háziállata gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Azonban nemcsak az ünnepek alatt igénylik a figyelmet: állandó törődést és szeretetet igényelnek – mesélte József.

