Murakeresztúron és vidékén nagy hagyománya van a pálinka készítésnek, hiszen Zalában rengeteg gyümölcsös van, a fáknak pedig finom, ízes termése.

Adja magát, hogy ezekből finom pálinkákat készítsenek a gazdák. De hogy mitől lesz igazán jó egy pálinka, azt kevesen tudják csak. Most egy olyan pálinkafőző mester látogat el Murakeresztúrra, aki évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és számos különleges, ínycsiklandozó, díjnyertes pálinkát készített már. Szívesen megosztja a főzés fortélyait is az érdeklődőkkel. Lesz kóstoló is, és persze szakmai beszélgetés arról, hogyan és mit érdemes főzni annak érdekében, hogy a legjobb ízhatást kapják azok, akik még csak most mélyülnek el a tudományban.