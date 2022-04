A dátum szimbolikus jelentősége miatt az évfordulón, szerdán mutatták be a Never Forget elnevezésű nemzetközi projektet, amelyet horvát, szlovén és magyar összefogással egy év alatt kívánnak megvalósítani a Csáktornyai Zsidó Közösség vezetésével. Az Európai Unió által támogatott projekt együttműködő partnere a Maribori Zsidó Kulturális Örökségközpont, valamint a lendvai önkormányzat, ám utóbbi a helyi intézményekre és a civil szervezetekre, így a magyar közösségre is számít. Az összefogás célja a holokauszt mint történelmi tény bemutatása, s ezzel párhuzamosan a totalitárius rendszerek áldozataira való emlékezés, az európai polgári kultúra és demokratikus értékek erősítése, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a másság és sokszínűség iránti toleranciára és elfogadásra nevelés. Az egy év során több mint 77 ezer eurós költségkeret felhasználásával történelmi konferenciákat, szemináriumokat, kiállításokat és koncerteket szerveznek a három városban, és botlatóköveket helyeznek el. Utóbbiak olyan lakóházak vagy üzletek elé kerülnek, figyelmeztetésként a holokauszt borzalmaira, amelyek egykor az áldozatokéi voltak, vagy ahol a II. világháború során meggyilkolt zsidók éltek.

A programot dr. Andrej Pal, a Csáktornyai Zsidó Közösség elnöke mutatta be szerdán. Kiemelte: a mai Horvátország területén élő, azaz muraközi izraelita közösség egykor szoros kapcsolatot ápolt a muravidéki zsidósággal, aminek családi vonatkozásai éppúgy voltak, mint gazdaságiak vagy társadalmiak. A Csáktornyai Zsidó Közösség ezért kérte fel projektpartnernek Lendvát és a Maribori Zsidó Kulturális Örökségközpontot, amely a Dráva-parti szlovén nagyváros volt zsinagógájában működik.

A projektbemutató után az együttműködő felek, a társadalmi szervezetek, a helyi és nemzetiségi intézmények, valamint a Horvátország, Magyarország és Izrael képviseletében jelen lévő politikusok, tisztségviselők katonai tiszteletadás mellett koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a Muravidék egyetlen, de a teljes Szlovéniát tekintve is az egyik legnagyobb épen maradt izraelita sírkertben, a hosszúfalusi zsidó temetőben.