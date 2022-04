Előbb Szakter Judit festményeiből nyílt kiállítás az intézmény emeleti galériájában, majd dr. Csider Sándor költő mutatta be forrás című kötetét. Szakter Judit első alkalommal hozta el alkotásait, köztük azt a Piros léggömb című festményt, amellyel harmadik díjat nyert a budapesti Jancsó Art Gallery által a közelmúltban meghirdetett Moho sapiens pályázaton. A zalaegerszegi születésű, a festészettel és ecsetkezeléssel autodidakta módon megismerkedett alkotó a megnyitót követően rövidebb tárlatvezetést is tartott, ennek során nemcsak a Zalalövőn bemutatott 34 festményéről, azok témáiról szólt, de azt is kiemelte: képein szürreál stílus vegyül realisztikus, néhol 3D-megjelenítéssel.

Szakter Judit többnyire emberábrázolásokat jelenít meg, elmondása szerint szívesen fest portrékat, amelyek gondolatokat, érzelmeket közvetítenek. Gondolatvilágába a természet is beszökik, képein a növények és rovarok ábrázolásával meseszerű, szürreális szövevényt alkot, a fények és árnyak megjelenítésével pedig a misztikusság határait feszegeti. Dr. Csider Sándor visszatérő vendég Zalalövőn. Több alkalommal szerepelt már a Salla Művelődési Központ és Könyvtár Irodalmi szalon elnevezésű rendezvényén, hol saját köteteinek bemutatóival, hol egyéb apropóból. Ezúttal Bishofné Hesinger Katalinnal, az intézmény művelődésszervezőjével és a gitáron játszó Bischof Andrással közösen egy gondosan felépített műsort mutattak be, amelyben dr. Csider Sándor nemcsak a világról vallott, lényéből fakadó pozitív attitűddel megfogalmazott, az élet mérhetetlen tiszteletét, illetve egyben saját szerénységét is kifejező gondolatait tárta az érdeklődők elé, de egyben verseit is megismerhette közönsége.