A családi vállalkozásként működő éttermet a marketingért felelős Parragi Hilari mutatta be, akit Párizsban értünk el.

A helyi strandfürdő mellett található jellegzetes berendezéssel bíró étterem épülete 2014-ben került a család tulajdonába, céljuk volt, hogy az 1200 lélekszámú Lovásziban olyan vendéglátóhelyet alakítsanak ki akár a berendezést akár az étkeket tekintve, mely egyedinek számít a térségben.

- Dédnagymamám régi házából megmentettünk, bútorokat, biciklit, rádiót, bőröndöket, vasalót, mezőgazdasági használati eszközt, melyek a belső részt díszítik, de felkerült a falra dédmamám testvérének katonai képe az 1910-es évekből, vagy édesapám katonafotója is, mindezek együtt adják meg a Kantin egyedi hangulatát. Családi étterem, tükröz minket, de a lokalitásra is koncentrálunk, ezért sok fotó látható a Kantinban Lovászi olajipari múltjából is - tudtuk meg. - Lovászi, bár nem egy nagyváros, de jó helyen fekszik, közel van Szlovénia, Horvátország és még Ausztria is, emiatt nagy az átmenő forgalom, sokan megtalálják az éttermet, járnak át a határszélről, illetve a Lovászi környéki településekről is. A külföldi vendégeknek igyekszünk megmutatni a magyar étkeket, konyhánk tradicionális. Mikor megnyitottunk, nagymamám segítette, tanította a séfet és sok receptet átadott, hogy minél háziasabbak ízű ételek kerüljenek ki a konyháról. Megtalálható az étlapon a zalai dödölle, a krumpli prósza, vadpörkölt, túrógombóc. A vadhúst a helyi vadásztársaságtól szerezzük be, vagyis zalai vadakat kínálunk. Közben a modernitás is megjelenik, hiszen választhatnak a vendégek lazac steaket és tintahalat is.