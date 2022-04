Zalaháshágyon egész napos programot szerveztek a közelgő ünnep jegyében. A délelőtt folyamán rétest sütöttek, délután pedig egy kötetlen beszélgetésre invitálta az önkormányzat a faluban élőket, miközben a gyerekeket húsvéti játszóházzal foglalta le a község közművelődési munkatársa: volt közös tojáskeresés, feldíszítették a tojásfát, valamint kézműveskedhetett is a szép számú érdeklődő.

– Hideg időket élünk, de szívet melengető az a tény, hogy ismét itt, és együtt lehetünk – utalt Horváth Gyula a barátságtalan időjárásra, illetve arra is, hogy a koronavírusjárvánnyal terhelt időszakot talán végleg magunk mögött tudhatjuk. – Közeleg a húsvét, a feltámadás ünnepe. Gyermekeinket szeretnénk felkészíteni, ráhangolni az eseményre. A településünkön nemrég állt munkába az újonnan foglalkoztatott közösségszervező, az ő vezetésével nemcsak most, de a jövőben is számos programmal készülünk.

Horváth Gyula azt is hozzátette: örömmel vették, hogy az ötödik parlamenti ciklusát kezdő Vigh László elfogadta a település felkérését, s újraválasztását követően az első hivatalos programjainak egyikével éppen Zalaháshágyot tisztelte meg.