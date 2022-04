Hét diákra emlékezünk, akik fényképe nem került tablókra, nem érettségizhettek le, mert elrabolták a jövőjüket, az életüket. Ezt Virágh Judit, az egerszegi hitközség elnöke fogalmazta meg beszédében. Csak azért ölték meg őket, mert zsidók voltak, hangsúlyozta.

Elhurcolt diáktársairól Andor Imre szólt, ő volt a kezdeményezője 2017-ben a botlatókövek elhelyezésének. A gimnáziumba érkezők ezért olvashatják Garai György, Grünvald Ödön, Schischa Oszkár, Vidor Tibor, Weisz Miklós, Herczka Sándor, Szász Gáspár András nevét. Hasonló módon hazánk 50 településén 500 botlatókő emlékeztet a holokauszt áldozataira, hatszázezer honfitársunkra. Az egykori zrínyis diák szavait követően a résztvevők mécseseket gyújtottak, köveket helyeztek el az áldozatok emlékére a gimnázium kerítésénél, a járdán a botlatóköveknél.

A gimnáziumnál tartott megemlékezés után a hitközség tagjai felkeresték a városban a másik három botlatókövet: a Jákum utca 1-nél, Schüz Frigyes kereskedő házánál, a Kossuth utca 11-nél, ahol dr. Berger Imre, a hitközség egykori elnöke élt, s végül a Vörösmarty utca 19-nél rótták le kegyeletüket, dr. Junger Mózes rabbi otthonánál.

Az elhurcoltak tizede élte túl

Történeti visszatekintésként a holokauszthoz vezető útról, a várost, a megyét ért veszteségekről Péntek-Takács Laura és Mayer-Zsuppányi Csenge, a 9. N/1 osztály tanulói beszéltek. Mint felidézték, az 1930-as években sorra hozott zsidóellenes törvények fokozatosan ellehetetlenítették a zsidók életét, és a folyamat féktelen terrorba torkollott 1944-ben. Zalaegerszegen is elrendelték a zsidók gettóba költöztetését, és június közepén a megye többi gyűjtőtáborából is ide zsúfolták be az embereket, akiket július 5-én elszállították a náci haláltáborba. A Zalaegerszegről Auschwitz-Birkenauba deportált 2900 ember tizede élte túl a háborút, többségüket a táborba érkezésük napján megölték.