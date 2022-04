A megújult piac tematikus sorozatot indított idén tavasszal: kéthetente más-más téma kerül terítékre. Volt már dödöllés és palacsintás nap, most pedig minden a medvehagymáról szólt. – Két év Covid után most itt van a szomszédunkban a háború – bocsátotta előre Benkő Lajos, a piac vezetője. – Ezek olyan, rajtunk kívül álló tényezők, amelyek a mi közösségünket is hátrányosan érintik, hiszen jóval kevesebb a vendég a városban, mint a korábbi években. Szeretnénk a saját helyzetünkön javítani, ezért szervezünk kéthetente tematikus napokat, amelyekkel megpróbáljuk növelni a vásártér látogatottságát, és még inkább magunkra irányítani a figyelmet.

Ezúttal Baráth István mesterszakács készített különleges ételeket a látványkonyhában, emellett a vendégeket medvehagymás lángos, savanyúság, sütemény és pogácsa is csábította. Benkő Lajos szerint a publikumnak tetszenek a tematikus napok, ezért szeretnének ezekkel hagyományt teremteni. Baráth István immár 60 éve főz hivatásszerűen, és szerinte „a medvehagyma a természet ajándéka”. A közönséggel megosztott egy legendát is. Eszerint az elnevezés onnan ered, hogy hajdan, amikor a barnamedvék felébredtek téli álmukból, a zöldellő mezőn megérezték a hagymaillatot, és nekiálltak lakmározni. Ez az elsősorban gyógynövény reggelinél kerülhet például körözöttbe, töltött tojásba, rántottába, továbbá alkalmas levesek, mártások és „gyakorlatilag minden főétel ízesítésére”, folytatta a mesterszakács, kiemelve: a medvehagyma remek élettani hatással bír, hiszen például erősíti az immunrendszert, tisztítja az ereket, segíti a gyomor és a bélrendszer működését, s légúti betegségek esetén is sikerrel alkalmazható.

– Tíz éve ismét nagy kultusza van, újra felkapott lett a konyhában is – folytatta Baráth István. – A levelét használjuk, frissen szedve a legjobb. Tehetjük salátákba, használhatjuk grillételekhez, keverhetjük párolt zöldségekbe is. A mesterszakács ezúttal a piaci látványkonyhában nyárson sült rablóhúst készített, amit medvehagymás zöldségekkel tálalt, illetve csirkemellet grillezett, amihez e növényt is használva készített mártást. Emellett került medvehagyma a köretként kínált nudliba, a tavaszi zöldsalátába és az olívás pestóba is, ami sóval, borssal s dióval készült. Húsvétkor ismét lesz tematikus nap a Hévízi Termelői Piacon, de az egyelőre titok, hogy akkor mivel ismerkedhetnek meg a látogatók.