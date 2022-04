Harmadszor szerzett mandátumot Zalaegerszegen és térségében Vigh László, aki ötödik ciklusát kezdi országgyűlési képviselőként. A miniszteri biztos a kampányt értékelve úgy fogalmazott: 800 év alatt nem érkezett annyi támogatás a zalai megyeszékhelyre, mint az elmúlt 8 évben. A politikus bízott abban, hogy az emberek értékelni fogják azt, amit a kormány az elmúlt időszakban többek között a vidékért tett.



– A falvak szépen fejlődtek, s a választók ennek folytatására szavaztak – kezdte a képviselő. – Zalaegerszegen és a környező településeken nagyon jól látták ezt, nem akartak békétlenséget, nem akartak belemenni egy háborús helyzetbe. Arra kaptunk felhatalmazást, hogy a megkezdett munkát folytassuk. A választókerületemben 70 százalék feletti volt a részvételi arány, rám a szavazók 58 százaléka voksolt, ez nagy legitimást ad a következő négyéves munkához.

Vigh László



Arra a kérdésre, hogy mennyire volt bizakodó az eredményt illetően, Vigh László elmondta: négy éve 30 ezer szavazatot kapott, ezért hasonló eredményt vártak. Az elmúlt öt hétben 27 ezer állampolgár adta meg elérhetőségét, akiket hívhattak vagy akiknek levelet küldhettek, ezek közül négyezer teljesen új telefonszám volt. Ennek tükrében remélték, hogy a megkeresettek értékelik majd mindazt, amit ebben a körzetben tettek. A jövőbeni tervek kapcsán a politikus hozzátette: a járműipari tesztpálya egy részét befejezték, ám további beruházások kezdődnek. Következő ütem az oválpálya húszmilliárd forintos építése lesz, miközben több óriáscéggel tárgyalnak, s további munkahelyeket létesítenek.

Vigh László végül hangsúlyozta: köszöni mindenkinek a támogatást, s a továbbiakban is a választókerület valamennyi polgárának érdekeit képviselni fogja, azokét is, akik másra adták le voksukat.



A zalai 2-es választókerületben Nagy Bálint, Keszthely eddigi polgármestere nyerte a választást. A Fidesz–KDNP politikusa azt mondta lapunknak: rendkívüli öröm, hogy ilyen sokan éltek demokratikus jogukkal. Úgy fogalmazott: a győzelem mögött nagyon komoly csapatmunka húzódik meg, ami nemcsak az elmúlt hónapokra nyúlik vissza, hanem sok esztendőre. Szerinte sikere köszönhető az elmúlt parlamenti ciklus kormányzati intézkedéseinek, például a Magyar falu program térségbe érkező milliárdjainak is, amelyeknek köszönhetően érdemi fejlesztések valósulhattak meg. De nemcsak itt, hanem országszerte.

– Hatalmas tétje volt a választásnak – folytatta a megválasztott országgyűlési képviselő. – Az eddig elért eredmények megőrzésén túl ez a voksolás a béke megőrzéséről is szólt. A szavazók bölcsen látták: ahhoz, hogy Magyarország fejlődése folytatódjon, stabilitásra van szükség, ehhez pedig tapasztalt és felelősen gondolkodó politikusokra van szükség.

Nagy Bálint



Nagy Bálint leszögezte: képviselőként a legfontosabb az lesz számára, hogy az elindult, Keszthelyt és a térséget is előrevivő munka és lendület folytatódjon, és dinamikus maradjon ennek a száz településnek a fejlődése.

– A kampányban sokat beszélgettünk polgármesterekkel, a civil szervezetek tagjaival és a polgárokkal – mondta a politikus –, és ezeken az alkalmakon rengeteg ötlet, javaslat megfogalmazódott. A következő években ezeket kell valóra váltani. Már holnap nekiállunk, és folytatjuk a munkát.

Cseresnyés Péter, a 3. számú választókörzet képviselője kezdésként köszönetet mondott azoknak, akik segítették munkáját, illetve voksukkal bizalmat szavaztak neki a következő négy esztendőre.



– Úgy tűnik, a választópolgárok értékelték a munkát, amit az elmúlt 12 évben végeztünk, végeztem, látták, tapasztalták azokat a fejlesztéseket, melyek Nagykanizsát és a körzet falvait jellemezték – mondta Cseresnyés Péter, hozzátéve: nincs olyan kistelepülés a térségben, ahol ne sikerült volna valamilyen fejlesztést megvalósítani.

Cseresnyés Péter



– Nagykanizsa mint a térség központja is hatalmas fejlő­désen ment keresztül, milliárdos kormányzati forrásoknak hála.

A képviselő hangsúlyozta: Nagykanizsán ma 2000 fővel dolgoznak többen, mint 2012-ben, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy a helyi kis- és középvállalkozások élni tudtak az erősödést, növekedést célzó pályázatokkal.

– Remélem, hogy a jövő még nagyobb biztonságot hoz a kanizsai embereknek, pár hete jelentettük be, hogy Európa legmodernebb vagongyára települ Nagykanizsára, amely az adóbevételek mellett mintegy 1500 új munkahelyet is jelent – említette a képviselő, aki jelezte: számos egyéb fejlesztés várható a városban, így többek közt már tervezik a déli elkerülő utat, illetve a Nagykanizsát Zalaegerszeggel összekötő 74-es út négysávosítása is tervezés alatt áll, a leendő M9-es részeként.



– Jó lenne, ha a nagykanizsai közgyűlésben az ÉVE-frakció végre elkezdene dolgozni a város érdekében, és nem azzal lennének elfoglalva, miként tudják megnehezíteni Balogh László polgármester munkáját – zárta mondandóját Cseresnyés Péter. – Bebizonyosodott: ez a destruktív politizálás nem vezet sehova.