Mint azt Fülöp Réka, az egyetemi központ kommunikációs koordinátora elmondta, a hagyományteremtő szándékkal megrendezett eseménnyel több céljuk is volt.

– Szeretnénk az emberek széles körével megismertetni a körforgásos gazdaság lényegét és az ehhez kapcsolódó szemléletet, s nem mellesleg tudatosítani bennük a nagykanizsai egyetemi központ tavaly szeptemberben hivatalosan is felvett új profilját - bocsátotta előre a kommunikációs szakember, a rendezvény ötletgazdája. - Ennek jegyében szerveztük meg a Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ munkatársaival a jótékonysági vásárt, az ő ötletük alapján most éppen a Föld napjához kapcsolódóan, hiszen a körforgásos gazdaság erősítése nagyon fontos a jövőnk szempontjából. A velünk kapcsolatban állókat megszólítottuk, adományozásra bíztattuk őket, ruhákat, lábbeliket, könyveket, háztartási eszközöket kaptunk tőlük, amiket most "áruba bocsátottunk". De hogy a körforgásos jelleg is megnyilvánuljon a kezdeményezésben, meghívtunk 6 civil szervezetet, akiket a vásárlók a vásárlásaik ellenértékével - melyek lényegében adományok - támogathattak.

Fülöp Réka hozzátette: a rendezvényhez (melyet évente szeretnék megszervezni) közösségi programok is kapcsolódtak volna a plakátház udvarán - ezt sajnos, az időjárás most meghiúsította.