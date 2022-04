A sportegyesület célja a darts, mint sportág megismertetése Nagykanizsán és vonzáskörzetében. Szeretnének minél több generációt megnyerni, hiszen a sportág hívei Magyarországon is aktívak, rendszeresen járnak versenyezni, s ehhez gyakorlásra is szükség van. A klub a belváros szívében, a Csengery utca 21. szám alatt működtet egy bázist, mely ugyancsak kiváló lehetőséget nyújt a tanulásra. Távlati elképzeléseik között szerepel, hogy a városban is szervezzenek viadalokat felnőttek, gyerekek részére. Az utánpótlás nevelését fontos feladatuknak tartják, hiszen mint minden sport, a darts is fizikai és mentális kihívásokkal teli. Ráadásul kortól és nemtől függetlenül bárki számára elérhető és hasznos.

Mindenki az egyéniségéhez leginkább passzoló sporteszközzel dob.

Forrás: Benedek Bálint

A klub egyik aktív s eredményes játékosa, Rácz Tibor a darts kihívásairól beszélt. Elmondta: a baráti társaságában olykor előkerült a dartstábla, s hobbiból dobáltak rá. Három éve a klub szervezett egy diákolimpiát Nagykanizsán, amelyre benevezte a fiát és a lányát, mindketten lelkesen gyakoroltak egész nyáron egy festés alkalmával előkerült táblán a garázsban. Megyebajnokok lettek, ezért elvitte őket az országos bajnokságra. Büszke édesapaként úgy érezte, ideje nyilat ragadni s csatlakozni egy társasághoz. – Az első néhány hónap valóban a tanulásról szólt, de az egyesület elnöke, Horváth Balázs biztatására nem hagytam abba – folytatta a szaunamesterként és úszóedzőként dolgozó férfi.

– A koncentráción, a testtartáson, az érzékeken, a látáson nagyon sok múlik. A nyílválasztás szintén lényeges, hiszen nem mindig a drágább a jobb. Még a nyíltest mérete, súlya és kialakítása, sőt a végén lévő toll vastagsága is versenyzőként eltérő. Mindenki a saját egyéniségéhez leginkább passzoló sporteszközzel dob. Az elején robbanásszerű fejlődés tapasztalható, később némileg megtorpan a versenyző, onnantól kezdve finomhangolás történik. Magyarországon főleg az amatőr versenyzők vannak túlsúlyban – fogalmazott. Rácz Tibor egyéniben 2020-ban városi dartsbajnokságot nyert, a címvédés nem sikerült neki. A klub által indított kupasorozatban második lett, s már az idei szezonban is van győzelme, és egyéb tornákon is remekelt. A szintén kanizsai ifjú tehetséggel, Gergely Gáborral párosban számos kitűnő helyezést értek el.