- Utoljára 2019-ben ünnepelhettük ezt a napot, ember- és lélekpróbáló időszak van mögöttünk - fogalmazott köszöntőjében a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője, Prenner Zsuzsanna az Űrhajós Bölcsődében csütörtökön tartott rendezvényen. - Nagyon sokat tanultunk önmagunktól, egymástól, lelkileg megerősödtünk _ mondta. A nehéz időszakban is mindig élvezték a fenntartó, a városi önkormányzat támogatását, gondoskodását, a problémáikkal nem maradtak magukra, tette hozzá.Az önkormányzat nevében Balaicz Zoltán polgármester mondott köszönetet a szolgálatért, amit a bölcsődei dolgozók a gyermekekért, a városért, a nemzetért tesznek, S mint fogalmazott: nincs is talán szebb hivatás, mint gyermekekkel foglalkozni. Az ünnep alkalmából a város négy bölcsődéjében dolgozó 121 alkalmazott munkáját is megköszönték. Az év szakmai kitüntetését Krokker Ferencné (Űrhajós) kisgyermeknevelő kapta, míg a technikai dolgozók közül Némethné Boronyák Mária (Tipegő) konyhai kisegítő érdemelte ki az elismerést. Bölcsődénként is egy-egy dolgozó részesült elismerésben: Koczfánné Pető Ildikó (Cseperedő), Takács-Huszár Ildikó (Napsugár) Nemeshegyi Anikó (Tipegő), Bölecz Melinda (Űrhajós).