A Békét és reménységet című dal még a délszláv háború kapcsán jelent meg 1997-ben – zeneszerzője Tolcsvay László, szövegírója pedig Bródy János volt –, s mint az énekesnő fogalmazott: nem gondolta volna, hogy lesznek még olyan események Európában, melyek miatt újra aktuálissá válik. Kiállását Ukrajna mellett nemcsak dallal és szavakban fogalmazta meg, de a mikrofonállványán elhelyezett kék-sárga színekkel is jelezte. Koncz Zsuzsa koncertjét többször is halasztani kellett a koronavírus-járvány, illetve az azzal kapcsolatos karanténidőszak miatt, így végül 2022 tavaszán kerülhetett rá sor. A kétrészes műsorban ennek megfelelően egészen friss szerzemények, a két éve megjelent új album több dala is helyet kapott.

A Szabadnak születtél lemez sikerét többek között az is jelzi, hogy a program második felében, a szintén Bródy János által írt Mariana-árok című dal után Koncz Zsuzsa aranylemezt vehetett át a kiadó, a Hungaroton vezetőjétől, Forgács Rékától. Az énekesnő zenésztársaival – a billentyűs Závodi Gáborral, a gitáros Maróthy Zoltánnal, a basszusgitáros ifj. Lengyelffy Miklóssal és a dobos Tiba Sándorral – mindezek mellett közel hat évtizedes karrierje kezdeti időszakáig, a hatvanas évekig is visszanyúlt az est során. A hőskorszak hangulatát nemcsak az olyan slágerekkel idézték fel, mint a Rohan az idő vagy a Ne sírj, kedvesem, hanem a háttérvetítéssel is: az említett dalokat a korabeli táncdalfesztiválok és más televíziós szereplések képeivel is illusztrálták a színpad feletti kivetítőn.