A Széchenyi István Egyetemen a téli záróvizsga-időszakot követően több mint hétszáz friss diplomás kapta kézhez oklevelét. A végzettek gyakorlatorientált képzéseken a legkorszerűbb tudást szerezhették meg. Tanulmányaik végén értékes diplomával gazdagodtak, amelynek segítségével kedvező kilátásokkal helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon – tájékoztatott az egyetem.

A Zala megyei hallgatók körében a legtöbben, szám szerint 14-en a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karon végeztek, míg az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon heten szereztek oklevelet. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar ugyancsak népszerűnek bizonyult, ott négy megyebeli friss diplomást köszöntöttek.

Ez utóbbi kar diplomaát­adóján dr. Papp Ilona dékán úgy fogalmazott, hogy a Széchenyi-egyetemet mindig a jövőbemutató gondolkodás jellemezte, az intézmény folyamatosan gyarapszik, jelenleg is több meghatározó fejlesztés zajlik. Hozzáfűzte: a végzettek valódi, piacképes kompetenciákat szerezhettek, az egyetem hasznos tudással segítette jövőbeni sikerességüket. Következő gondolata pedig a Zala megyei friss diplomásoknak is útravalóul szolgálhat: „Mi adtuk az alapokat, most már önökön a sor, hogy erre építve megvalósítsák álmaikat”.