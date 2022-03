- 2009-ben kaptam az első felkérésemet esküvőre, Dj-ként. Kicsit hitetlenkedve álltam a megkeresés előtt: a pár esküvőre Dj-t szeretne? Elvállaltam és kihívásként tekintettem az estére. Nem bántam meg. A rendezvény sikerét követően éreztem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni – kezdte történetét Kónya Attila, zalaegerszegi esküvő Dj.

- Interneten történő, akkori tájékozódásom szerint, országos szinten még csak pár szolgáltató volt, kik ezzel foglalkoztak. Ekkor kezdtem én is ezt a hivatást tudatosan felépíteni. A vendégek akkor még keresték a szintetizátort, hegedűt, de mostanra már egyre elfogadottabb, divatosabb lett a lagzikon, hogy esküvő Dj biztosítja a talpalávalót.

Alapjaiban nincsenek korlátok a zenében

- Nem igazán vannak zenei korlátok. Nyilvánvalóan akad kivétel, amikor valaki olyan dalt szeretne hallani, ami még az interneten sem található. Ezen kéréseket értelemszerűen nem tudom teljesíteni. Minden stílusban otthonosan mozgok, legyen az a 60-as évek, vagy napjaink slágerei. Repertoáromban a Retro skálája a legszélesebb, stílustól függetlenül.

Sarkalatos pont a mulatós zene

- Ebben nagyon megoszlanak az elképzelések, még egy páron belül is. Tény, hogy megrendelőim közül egyre kevesebben igénylik ezt a műfajt. A nemzetközi esküvők vonatkozásában azt vallom, hogy mind két nemzet hagyományai jelenjenek meg az est folyamán. Így akár a mulatós zene is.

Nem mindenki fogadja el, hogy diszkós van

- Ezt tapasztalom és látom. Gyakran hallom pároktól, hogy a szülők ellenzik, de egyre többen nyitottak, és örülnek, hogy a Dj mellet döntöttek. Ezt mutatja az is, hogy mára nagyon sokan dolgoznak a szakmában.

Attól függetlenül, hogy nekem ez a főállásom, ebből élek, azt gondolom, hogy a minőségi élő zenekarnak nincs párja.

Mi a különbség két diszkós között?

- Természetesen mindenki zenét játszik a saját vagy a pár elképzelése szerint. Szakmailag viszont különbségek vannak mind hozzáállásban, mind technikában, megjelenésben. És akkor még az anyagiakról nem is beszéltünk. Esküvő Dj-t találhatunk ötvenezer és ötszázezer forint között is. A párok - ha nem is engem választanak – figyelmét mindig felhívom arra, hogy jól nézzék meg, mit kapnak a kifizetett összegért, mit tartalmaz a megrendelt szolgáltatás.

Attila szerint a megjelenésben a csokornyakkendő és az öltöny minden esküvőn alap.

- Egy hétvégére két esküvőt nem, vagy csak ritkán vállalok, hiszen szombaton már nem tudok olyan teljesítményt nyújtani, mint előző nap. Régebben volt olyan év, hogy 44 lagziban zenéltem, de ma már csak 20-22 esküvőt vállalok egy évre. Így tudom azt a minőséget nyújtani, amit elvárnak tőlem. Mert a minőség soha nem mehet a mennyiség rovására – mondta Attila.