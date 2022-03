Kovács Zoltán, a világkiállítás kormánybiztosa kijelentette: a Totem létrejötte s maga a folyamat önmagában sem volt szokványos, hiszen hullajtott agancsból készült egy olyan installáció, amely akár világszenzáció is lehet, mivel sehol máshol nincs ilyen anyagból ekkora alkotás. A politikus kiemelte, a különleges műtárgy a magyar vadásztársadalom összefogásának szimbóluma is egyben.

A Hungexpo területén egyszer már a helyére került az installáció, Keszthelyen pedig elnyerte végső otthonát – fogalmazott Kovács Zoltán. Kijelentette: a vadászat, a fenntarthatóság és a vadgazdálkodás értelemszerűen vidéki téma, így nem is lehetne jobb helyen a műalkotás, mint a vadászati kultúra egyik fellegvárában, Keszthelyen.

A kormánybiztos arról is beszélt: a város sokakat vonzó vadászati kiállításnak is otthont ad, a Totem pedig illeszkedik ehhez, de önmagában is értelmezhető, így a múzeum zarándokhellyé válhat a következő években.

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere leszögezte: a világkiállítás egyik kiemelt helyszíne volt a város és a Helikon Kastélymúzeum, a Totem pedig nemcsak az esemény szimbóluma, hanem a vadászati kultúráé és a természetvédelemé is, amelyben Keszthely és térsége már régóta jeleskedik. Szerinte Keszthelynek új jelképe született.

Szőke Gábor Miklós szobrászművész arról beszélt, 2019 nyarán kapta a különleges felkérést, miszerint hullajtott agancsok felhasználásával készítsen műalkotást a vadászati és természeti világkiállítás bejáratához.

– Ennyire élő anyaggal még nem volt dolgom, és számomra egyértelmű volt, hogy olyan témát dolgozok fel, amely kifejezi a magyar identitást – tette hozzá az alkotó.

A Totem több mint 20 méter hosszú, 15 méter magas és 22 méter széles. Szőke Gábor Miklós a műalkotáshoz 11 tonna elhullatott őz-, dám- és gím­agancsot, valamint 20 tonna acélt használt fel. Az alkotás kilencágú agancsa „összeköti az eget a földdel”, tette hozzá a művész, aki elárulta: a Totemen egy éven át dolgozott az alkotócsapat.