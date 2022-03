A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) két szakértője, Pén­zes Erzsébet és Coates Ádám beszélt a részletekről Keszthelyen, Kulics Gábor, a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda munkatársa pedig a BalatonBike365 honlapot és appliká­ciót mutatta be a térség településeiről érkezett érdeklődőknek.

A műhelymunka előadásai bemutatták, hogyan csatlakozhat egy szolgáltató a kerékpárosbarát hálózathoz, illetve a résztvevők megismerkedhettek a legfrissebb bringás turisztikai trendekkel is.

Coates Ádám lapunknak elmondta: a legfontosabb cél, hogy „minél többen bringára pattanjanak, és tekerjenek országszerte”.

Coates Ádám bemutatta a kerékpárosbarát szolgáltatói hálózatot, melyhez vendéglátó- és szálláshelyek, attrak­ciók csatlakozását várják, a nyugat-balatoni térségből is.

– A cél, hogy a bringásokat egy kritériumrendszernek megfelelő, állandó minőség várja, a szolgáltatók szempontjából pedig az, hogy a kidolgozott, európai mintákat követő feltételeknek megfeleljenek – mondta el a MAKETUSZ szakértője. – Az erre nyitott vállalkozások csatlakozhatnak a hálózathoz, és ezzel olyan bringás közeget érhetnek el, amelyet korábban nem. A hálózat tagjai promócióhoz és külön pályázati lehetőségekhez juthatnak, melyek segítségével például szerviz­oszlopot, szerelőkészletet, e-bike-töltőt vagy éppen bringatárolót kaphatnak.

Coates Ádám kérdésünkre azt mondta: a csatlakozó szolgáltatók felé a legfontosabb kritérium a kerékpárosbarát szemlélet, amiben az is benne van, „hogy örömmel látják az izzadtan, esetleg koszosan érkező vendéget”. Kritérium a biztonságos bringatárolás, de feltétel például az is, hogy lehessen kulacsot vagy éppen telefont tölteni. Extra – vagyis nem kötelező – egyebek mellett a hétvégi nyitvatartás vagy az e-bike-töltő.

Az országos hálózathoz fél év alatt mintegy 200 szolgáltató csatlakozott, de cél, hogy ez a szám ezer fölé nőjön. A keszthelyi térségből 20–30 vállalkozást vonnának be.



Pumpapályát építenek

Úgynevezett pumpapályát (eredeti, angol nevén: pumptrack) alakítanak ki tavasz végére a keszthelyi Kresz Park területén, a munkaterületet már át is adták a kivitelezőnek – jelentette be Nagy Bálint polgármester. – A kanyarokat és hullámokat bőven tartalmazó, aszfaltozott körpálya a tervek szerint 115 méter hosszú lesz. Ezt bármilyen típusú kerékpárral, gördeszkával, görkorcsolyával, de akár rollerrel is lehet majd használni, a legfontosabb cél pedig, hogy a fiataloknak ingyenes, szabadtéri, legális, de mégis extrém elfoglaltságot kínáljon Keszthely – tette hozzá Nagy Bálint. A keszthelyi pumpapálya építését az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. támogatja.