Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD, az intézmény igazgatója a csütörtöki átadáson háláját fejezte ki a felajánlóknak, hogy gondoltak a gyógyító munkát végzőkre, akik így korszerű, kényelmes, komfortos körülmények közt tölthetik a feszített munka közbeni rövid pihenőidejüket. A konyha gépészete is megújult, a nyílászárók mellett konyhai gépekkel (sütő, mosogatógép, főzőlap), új bútorokkal és étkészletekkel is ellátták a helyiséget a felújítás költségeit magukra vállaló üzletemberek. A megyei kórház intenzív osztályának nővérkonyhája megújulása kapcsán dr. Kovács Tamás osztályvezető főorvos elmondta, az alapítvány kuratóriuma évek óta értékes segítséget nyújt az osztály munkájához, amelyért köszönettel tartoznak, azért meg különösen, hogy a betegek gyógyulását szolgálókra is gondolnak.

Péntek Károly felidézte, a vállalkozása már korábban úgy döntött, hogy a karácsonyi időszakban hagyományos, a partnereket köszöntő ajándékok értékében jótékony célt valósítanak meg. Az intenzív osztály ennek jegyében kapott korábban három hűtő-fűtő berendezést, de a Windoor Design a városi gyermekintézményeket is támogatja. Az Integrity Magánklinika tulajdonosa, Pigler István arról szólt, hogy az egészségügyben dolgozók, köztük különösen az intenzív osztály orvosai, nővérei, ápolói nehéz éveket tudnak maguk mögött, sőt, abban sem lehetünk biztosak, hogy véget ért a veszély. Remélte, hogy a munkakörülmények mostani javulása enyhítheti a feszült napokat. Mivel a kórház vezetésének természetesen a betegek felépülését szolgáló folyamatok vezénylése az elsőrendű feladata, az alapítvány saját ügyének is tekinti a dolgozók munkahelyi körülményeinek javítását. Az intenzív osztály nővérkonyhájának felújítási elemei Szabó Zoltán látványtervei alapján valósultak meg, a komfortérzetet és az otthonosságot pedig ez is növeli, hogy az osztályon dolgozó Orbán Violetta alkotása díszíti a falat.