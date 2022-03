Zuggó Tibor két évtizede, ötvenévesen vett először ecsetet a kezébe, és szakkönyvekből, autodidakta módon fejlesztette tudását, technikáját. Először vízfestékkel próbálkozott, aztán jött az akril, később az olaj.

A Feszty-remake az eredetihez képest több ponton is tartalmaz majd változást: vannak alakok, akik hiányoznak a zalaapáti változatról, s akadnak, akik pluszban rákerülnek. S ha valaki ismerősöket vél majd felfedezni, nos, az nem a véletlen műve: az aprólékos, részletgazdag kidolgozásnak köszönhetően számos helybéli arc köszön vissza a nézőre, sőt, maga az alkotó is rákerül – de az, hogyan, egyelőre titok.

– Ez nem másolat, hanem önálló alkotás – fogalmaz a festő zalaapáti otthonában-műtermében –, persze, követve Feszty Árpád tematikáját. Mivel nem csak szép szóval kerestünk hazát, hát bőven vannak halottak is a képen. A mű történelmi pillanatot: az otthonra találásunkat jeleníti meg.

Zuggó Tibor felidézi, Feszty A magyarok bejövetele című hatalmas, 110 méter hosszú és 8 méter magas panorámaképét, amely ma Ópusztaszeren látható, nem egyedül, hanem nyolc festő közreműködésével készítette, akik „mind zsenik és géniuszok voltak”. Hozzátette: megtisztelő, hogy e kis részlettel – amely egyébként majdnem három méter hosszú – valamelyest a nyomdokaikba léphet.

– Kétszáz alakos lesz a festmény, és akkor a lovakról még nem is beszéltünk – avat be a részletekbe a zalaapáti művész. – Ez egy hatalmas vállalkozás, amikor elkezdtem, bele sem gondoltam ebbe, azt hittem, hamarabb elkészülök. Közben persze azt is tisztázni kellett: az önkormányzat befogad-e egy ekkora festményt, mert úgy gondoltam, ott lesz majd méltó helye. Vincze Tibor polgármester igent mondott, és remélem, idén elkészülök a képpel. Azt hiszem, egy alkotó ember életében ennél nagyobb dolog nem kell: nyomot hagyni maga után.

A kép majdnem minden négyzetcentiméterében dráma van, s a hatás fokozására Zuggó Tibor – az eredetihez képest – pluszalakokat is megmintáz, hiszen nem másolatot, hanem új alkotást készít. Mint mondja: minden alakot, mozzanatot részletesen, aprólékosan kidolgoz, hiszen ezt a képet közelről nézik majd az emberek, ezért elnagyolni semmit sem lehet.