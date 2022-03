A ceremónia a templom előtti Mindszenty téren vette kezdetét, majd a templomban először Stróber László apátplébános szólt a felújításról és az orgonaépítésről. Az orgona a Modern városok program révén 165 millió forintból valósulhatott meg, mondta, a tervezés még 2015-ben kezdődött. Mostantól nemcsak a liturgia, hanem a város kulturális életének szolgálója is lesz, tette hozzá. Az orgona felszentelését a karzaton dr. Székely János végezte el, majd elsőként Bach G-dúr Fantázia című művét játszotta el rajta Hajdók Judit orgonaművész, orgonatörténész.

A megyeszékhelyi Mária Magdolna Plébániatemplom új orgonáját (7,7 méter magas, 4,4 méter széles építmény) a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra készítette. A nagytemplomban a II. világháború után harmóniumot, majd 1961-ig szerény orgonát működtettek.

Akkor a zsinagógabeli Angster orgonát építették be, amely 1998-ig, a freskó restaurálásáig állt. Az eredeti 26 regiszteres méretet 38 regiszterre bővítették. 1998 óta a templom karzatán digitális orgona volt, az igazi hangszer beszerzését tudományos dolgozat előzte meg, melyet Hajdók Judit készített. A hangszer modern külső megjelenését a Fejérdy és Bartók Építészeti Kft. tervezte.

Az orgona a karzat közepén, az ablak előtt áll, így az ablak két szélén Cimbal orgonát ábrázoló barokk freskói is érvényesülnek. A vasárnapi rendezvényen a liturgiai énekek mellett megszólalt Brahms egyik korálelőjátéka és Mozart Ave Verum corpus című műve is. A megyés püspök beszédében hangsúlyozta, az éneklés az ember egyik legősibb kifejezési módja, amely a hívő ember számára is fontos. Ő maga, amikor hazájától távol tanult, a Himnuszt és a Szózatot is énekelte, amikor tehette. Felidézte Szent Ágoston gondolatait, aki maga is lejegyezte: ha az ember elhagyja otthonát, az otthona, a hazája dalait énekli, hogy erősítse a szívét. Az orgona vasárnapi avatására utazott haza Zalába az USA-beli Houstonban élő, Zalabesenyőben és Nagykapornakon felnőtt dr. Varga Károly, aki pannonhalmi középiskolai növendékként gyakran megszólaltatta a korábbi orgonát. Autodidakta módon tanult meg orgonálni, hálás volt, hogy a templomban gyakorolhatott. Ma már amerikai otthonában is van digitális orgona, melyen szabadidejében játszik.