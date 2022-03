A műszaki igazgató elmondta: a műanyag alkatrészeket gyártó vállalat Gyálon, Pécsen és Nagykanizsán is növelni kívánja termelését, és ehhez igazítani dolgozói létszámát. A 11 milliárdos beruházási program keretében összesen 150 új munkahely jön létre, ezenkívül a nagykanizsai üzemben elkezdődik a több komponensű műanyag termékek gyártása, és a dél-zalai városban lesz az ipari alkatrészgyártás központja a cégcsoporton belül.

– A kanizsai üzemet 2020 tavaszán nyitottuk meg, napra pontosan két évvel ezelőtt – jelezte Michael Schäflein, aki hozzátette: az elmúlt két évben 40-50 főre növekedett a kanizsai üzem létszáma, amit a jövőben szeretnének tovább bővíteni. – Noha a koronavírus- járvány és most a szomszédban dúló háború sem kedvez a kiszámíthatóságnak, mi mégis bizakodunk és jelentős erőforrásokat biztosítunk a termelés növelésére, az új technológiák kiépítésére, amihez komoly kormányzati támogatást is nyertünk.

Michael Schäflein, a Warema műszaki igazgatója jelentette be a fejlesztéseket Fotó: Gergely Szilárd/Zalai Hírlap

Hogy mennyit pontosan, azt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondta el. Közölte: a magyar kormány 1,8 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást biztosított a cégcsoport terveihez.

– Az elmúlt esztendő a világgazdaságban fekete évként vonult be, ugyanakkor mi, magyarok elmondhatjuk, hogy 2021 minden idők legsikeresebb éve volt a gazdasági teljesítmény szempontjából – hangsúlyozta a miniszter. – A múlt évben négy csúcsot is megdöntött a magyar gazdaság, jelesül tavaly történt a legtöbb beruházás Magyarországon (1886 milliárd forint), tavaly volt a legnagyobb gazdasági növekedés (7,1 százalék) tavaly sikerült a legnagyobb exportteljesítményt elérni (119 milliárd euró), míg a foglalkoztatás terén továbbra is rekordmagas a munkából élők száma hazánkban (4,7 millió fő).

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is alátámasztotta a fentieket, majd hozzátette: Nagykanizsán számos olyan kis- és középvállalkozás működik, mely az elmúlt években a saját javára fordította a kormány gazdaságpolitikáját, és a kormányzati támogatásoknak köszönhetően növekedni tudott. A Warema is e cégek sorába tartozik. A képviselő jelezte, hogy az elkövetkezendő időszakban is lehetőség lesz a fejlődésre, hiszen közel 170 hektárnyi ipari terület előkészítése, infrastruktúrával való ellátása zajlik Nagykanizsán.