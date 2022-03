Az eseményre szombat este került sor a faluházban, ahol előbb Németh Géza polgármester, Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, majd Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő szólt a megjelentekhez.

- Az önkormányzat részéről szeretnénk köszönetet mondani azoknak a vállalkozásoknak, amelyek akár csak 1 adóforinttal is segítették az adott évben a település működését és fejlődését - bocsátotta előre köszöntőjében Németh Géza. - Nem akarom önöket számokkal untatni, de van egy adat, ami még engem is meglepett: Becsehelyen közel 200 vállalkozás működik, ennyien fizettek legalább 5 ezer forint iparűzési adót 2020-ban. Az egy vállalkozás által befizetett legmagasabb adóösszeg 19 millió forint volt. 2020-ban összesen 105 millió forintnyi iparűzési adóbevételünk keletkezett, szemben 2019-cel, amikor 70 millió forint realizálódott ugyanebből az adónemből. Ez óriási különbség, jelentős előrelépés, azt gondolom, s részben annak köszönhető, hogy önkormányzatunk igyekszik segíteni a vállalkozások letelepedését, majd működését is, ezért az iparűzési adó mértékét 1,4 százalékban határoztuk meg, ami jóval alacsonyabb, mint más településeken. A település adóerő képessége az előző évhez képest 39 százalékkal nőtt, a közeljövőben pedig újabb befektetők érkezhetnek Becsehelyre (közülük az egyik 80-100 fő számára jelentene munkát), ezen dolgozunk a képviselő-testülettel.

Németh Géza ismertette a megjelentekkel a településen az elmúlt időszakban megvalósult beruházásokat, melyeket a kormány jelentős pályázati forrásokkal támogatott, továbbá szólt a jövőbeni elképzelésekről is. A polgármester után Bene Csaba, a megyegyűlés alelnöke lépett a mikrofonhoz.

- Több fejlesztés a Magyar Falu Programból, illetve belügyminisztériumi pályázatokból valósult meg, s ezek csak és kizárólag saját fejlesztési források, magyar költségvetési pénzek - hangsúlyozta Bene Csaba. - Természetesen, mindez az önök, a magyar vállalkozók munkájából teremtődhetett meg - köszönet érte!

Cseresnyés Péter pedig beszédében az összefogás, az együttgondolkodás fontosságát hangsúlyozta, s ennek kapcsán rámutatott: Becsehelyen jól mennek a dolgok, igazi csapatmunka folyik egy határozott, agilis vezetővel az élen. Ezen kívül a vállalkozások szerepéről is ejtett szót.

- 2010 óta, amikor nagyon nehéz helyzetben lévő országot vettünk át, a vállalkozásokkal együttműködve, komoly közös munkával fejlődő pályára állítottuk a gazdaságot, amit még a pandémia sem tudott megállítani - mondta Cseresnyés Péter. - Az önök elszántságának köszönhetően szinte nem került senki sem az utcára, sőt, nőtt a foglalkoztatás és az elmúlt 30 év legerősebb gazdasági növekedését mutathattuk fel.

A beszédek után Szulák Andrea színművész nívós műsorát tekinthették meg a meghívottak. A köszöntőn Németh Géza bejelentette azt is: az egyházzal egyeztetve a zarándokház két szobáját felajánlják két, Ukrajnából érkező menekült családnak, akiknek ellátását pedig az önkormányzat vállalja.