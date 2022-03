Az erről szóló kormányrendelet nemrég jelent meg a Magyar Közlönyben, a részletekkel kapcsolatban Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő, Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum kancellárja és Anda Zoltán főigazgató sajtótájékoztatót tartott pénteken.

- A Magyar Közlöny 2022. évi 45. számában jelent meg a Nagykanizsai Szakképzési Centrum 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésről szóló kormányrendelet - bocsátotta előre Bene Csaba. - Itt szeretném megköszönni államtitkár úr segítségét, mert körülbelül fél éves közös munka van abban, hogy ezt a számunkra nagyon kedvező hírt most láthatjuk a közlönyben.

Ezt követően Cseresnyés Péter vette át a szót, aki leszögezte: a tervezett fejlesztés révén a Nagykanizsai Szakképzési Centrum szintet léphet a hazai oktatási rendszerben.

- A rendelet egy olyan oktatástechnológiai fejlesztés előkészítésének adott zöld utat, amely révén a szakképzési centrum hatékonyan és nagyon magas színvonalon tud reagálni a foglalkoztatói oldalról már most is, de legfőképp a jövőben jelentkező munkavállalói képzettségi igényre - fogalmazott az államtitkár. - Beleértve ebbe a régiót is, hiszen 40-50 kilométer ma már nem távolság és a megyeszékhelyen jelentős hadiipari beruházás zajlik. Nagykanizsán szintén várható komolyabb munkahelyteremtő beruházás, reményeim szerint ezt heteken belül bejelenthetjük.

Anda Zoltán főigazgató a sajtótájékoztatón elmondta: az ipar 4.0 fejlesztési koncepció kijelölte az utat a vállalatok számára, a versenyképesség megtartása nem képzelhető el jelentős automatizálás és elektronikai, informatikai fejlesztések nélkül. Erre reflektál majd az a projekt, melynek az előkészítése kezdődhet most el a kormánydöntés értelmében. Ez nemcsak az oktatás tartalmában, hanem infrastruktúrájában is változást hoz.

- A fejlesztés a Cserháti tagintézményünket érinti, hiszen itt zajlik az érintett gépészeti-elektronikai ágazati szakemberek képzése - magyarázta. - A beruházásnak köszönhetően az iskola valóban teljesíteni tudja a legmagasabb követelményeket is, megújul a nyugati műhelysor, a gépgyártás területén eszközfejlesztés valósul meg, továbbá az intézmény tornacsarnokának felújítására is sor kerül.

Bene Csaba mindehhez hozzátette: maga a beruházás 5 milliárd forint értéket képvisel, a kormány a most kihirdetett rendelettel ennek előkészítésére - a komplett tervek kidolgozására, beleértve a kiviteli engedélyes terveket is - közel 162 millió forintot biztosít. A tényleges beruházás pedig 2024-től valósulhat meg.