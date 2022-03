Az egyik legolcsóbban, azaz 26 millió forintért hirdetett nyaraló mindössze 40 négyzetméteres tégla épület, ami Gyenesdiáson helyezkedik el. A ház két szintre oszlik: az alsó részen a konyha és nappali, fürdőszoba valamint egy kamra kapott helyet, míg az emeleten egy tágas erkélyes szoba helyezkedik el. Egy kis fantáziával és felújítási munkálatokkal igazi balatoni gyöngyszem lehet.

Forrás: ingatlanbazar.hu

További képek és információk ITT olvashatók.

Egy családi házban két lakás: remek lehetőség Keszthelyen

A Helikon Liget városrészében található a következő kétszintes családi ház, mely szintenként önálló lakássá lett alakítva. Kerámia kandalló, nagyméretű télikert és szúnyoghálós, redőnyös hőszigetelt műanyag nyílászárók is szolgálják a kényelmet. Mindez 48.9 millió forintért lehet a miénk.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Az ingatlan további képei ITT megtekinthető.

Nyaralna vagy nyaraltatna? Bármelyik opció lehetséges!

A következő Alsógyenesen található három szintes nyaraló rengeteg lehetőséget rejt magában! A 237 négyzetméter lakóterületű ház akár 3 generáció lakhatására is alkalmas, de nyaralónak vagy befektetésnek is kiváló. A strandtól 10 perc sétára található ház hatalmas közösségi tereibe és nagy udvarába bárki azonnal bele tudna szeretni. A megvásárlásához azonban kell, hogy rendelkezzünk pár millió forinttal is, pontosan 77,9 millióval. Az ingatlan ITT megtekinthető.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Balatongyörökön egy öt szobás, panorámás ház is új tulajdonosát várja

Mindössze 200 méterre a strandtól. Az igényesen felújított épület négy szintes, mely 513 négyzetméter telken helyezkedik el. Az udvarban a garázs mellett egy kerti pavilon is helyet kapott, ami tökéletes színtere a nyár esti összejöveteleknek. Mindez azonnal a miénk lehet, összesen 95 millió forintért.

Forrás: ingatlanbazar.hu

További képek ITT találhatóak.

3 apartmanból álló nyaraló keresi új tulajdonosát Vonyarcvashegyen

Partközeli utcában, 2000-ben épült három apartmanos családi ház eladó Vonyarcvashegy közkedvelt részén. Mindhárom lakrész külön bejáratú, kertkapcsolatos. Két elektromos kapubejáróval rendelkezik, az előkert pedig 3 autó részére biztosít kényelmes parkolást. Kiválóan alkalmas többgenerációs család lakhatására valamint turisztikai vállalkozás számára is, mivel a nyaralóhoz bejáratott vendégkör is tartozik. Nem kérdés, kiváló befektetési lehetőség lehet bárki számára, aki a 179 millió forint vételárat megfizeti.

Forrás: ingatlanbazar.hu

További képek és információ a nyaralóról ITT található.