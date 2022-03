Többek között ez is elhangzott a „Szent Márton” Borbarát Egyesület közgyűlésén a minap. A civil szerveződés elnökétől, Vlasics Lajostól megtudtuk: az egyesületnek 29 rendes és 3 tiszteletbeli tagja van. Horvátországból öten vesznek részt a munkában. A szervezet jelentős horvátországi és szlovéniai szakmai kapcsolatokat épített ki az elmúlt években, hazai partnerei közül pedig a Zalai Borút Egyesületet, a Zala Zöld Szíve Egyesületet és a Zalai Da Bibere Borlovagrendet érdemes említeni, de emellett számos hazai együttműködésnek is részesei a tótszentmártoniak. Sikeresen megtartották hagyományos rendezvényeiket, mint például a Márton-napi pincejárást és a másnapi újborversenyt, melyre 28 minta érkezett. Sikerrel szerepeltek pályázati kiírásokon, összesen közel 4 millió forintnyi támogatást sikerült elnyerniük. A Magyar falu program egyik pályázatán sátrat, sörpadgarnitúrákat, infravörös terasz­melegítőket, valamint egy eszköztároló faházat vásárolhattak.

Idei terveik közt szerepel hagyományos programjaik lebonyolítása, júliusban pedig szeretnék megtartani az egyesület megalakulásának 15. jubileumi ünnepségét.

Vlasics Lajos azt is elmondta: a közgyűlésen az egyesület egyik horvát tagja a Kálmán-hegyi közvilágítási rendszer kiépítését sürgette, mert egyre többen laknak ott – ha nem is egész évben, de tavasztól télig bizonyosan. Felvetődött továbbá a hegyre vezető aszfaltút felújításának szükségessége is.