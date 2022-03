A keszthelyi Petőfi Klub megnyitása alkalmából Manninger Jenő országgyűlési képviselő ünnepi könyvcsomagot ajándékozott a városnak, amit Nagy Bálint, Keszthely polgármestere vett át. A honatya ezt követően felelevenítette a költőóriás életének fontosabb mozzanatait, külön is tisztelegve felesége, a keszthelyi születésű Szendrey Júlia emléke előtt, aki az 1848-49- es eseményekben is hű társa volt Petőfi Sándornak.

– Ők élő jelképei a márciusi forradalomnak – fogalmazott Manninger Jenő –, s mindkettejük sorsa végzetszerűen összefonódott az elbukott szabadságharccal. Petőfi azon kevesek közé tartozott, akik már 1847 végén is tudatosan a forradalomra, sőt: a köztársaság kikiáltására készültek. A költő a francia forradalmat feldolgozó történeti munkákból készült a nagy eseményre, miközben persze a szerelem forradalmát is igen komolyan vette. S hogy e kettő valóban összekapcsolódott az életében, arra nem kell jobb bizonyíték, mint hogy egyetlen gyermekük éppen kilenc hónappal 1848. március 15. után született – mondta el Manninger Jenő.

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere lapunknak azt mondta: a város örömmel csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, hiszen ezzel is erősítheti kulturális központi szerepét, másrészt Szendrey Júlia révén sajátjának is érzi a Petőfi családot. A politikus arról is beszélt: idén 775 éves a város, újra lesz Helikoni Ünnepségek, s a Petőfi-emlékév programjai együttesen gazdag kulturális kínálatot biztosítanak majd Keszthelyen az ide érkezőknek és a helybélieknek egyaránt.