A református gyülekezet a múlt hét végén már a második szállítmányt indította útjára az ukrán határ melletti területekre. Az adományokat a Vörösmarty utcai gyülekezeti teremben gyűjtötték, s teszik ezt továbbra is.

Mint Péntekné Vizkelety Márta lelkipásztor elmondta: a Magyar Református Szeretetszolgálat felhívására azonnal reagáltak, a gyülekezet tagjai a háború kirobbanása után néhány nap alatt 750 ezer forint értékű élelmiszert gyűjtöttek össze. Ezt a múlt hét elején már elszállították a szervezet központjába, ahonnan a szolgálat munkatársai továbbvitték az adományokat az ukrán határ menti rászorulóknak.

– Közben több intézmény is megkeresett bennünket – folytatta a lelkész –, hogy szeretnének segíteni, így ezt követően is folytatjuk a gyűjtést. A napokban újabb szállítmányt indítottunk útjára a szeretetszolgálat központjába, hogy az minél előbb a kárpátaljai testvéreinkhez, a menekültekhez, a rászorulókhoz kerüljön, de természetesen ezt követően is folytatjuk majd a karitatív munkát.

Most leginkább tartós élelmiszerre, készételre, konzervre és higiéniai termékekre lenne szükség, tette hozzá Péntekné Vizkelety Márta, majd sorolta tovább: a gyermekeknek pedig pelenkára, bébiételre, kis üveges vizekre és üdítőkre. A felajánlásokat minden délután 16 órától a Vörösmarty utca 92.-ben várják. Gyűjtőpontként működik az Illyés-iskola is, a portán leadott adományokat a református gyülekezethez továbbítják.

A katolikus Szent Lukács Idősek Otthonában előbb az intézmény munkatársai adakoztak, majd csatlakoztak az ott élők is. Első körben 40 matracot ajánlottak fel.

– Ezenkívül is próbálunk segíteni, s így tesz a fenntartónk, a veszprémi érsekség is, amely például egy kisbusszal és sofőrrel támogatja a menekültek szállítását – mondta el Karácsonyné Kiss Enikő intézményvezető. – Mi is felajánlottunk egy buszt sofőrrel, aki a barabási határátkelőnél nyújt segítséget. Ezen túlmenően most szerveződik egy önkéntes csapat, amely az ukrán határ mellett szeretné kivenni a részét a szükséges feladatokból.

A Szent Lukács Idősek Otthonában tárgyi adományokat: higiéniai eszközöket, élelmiszert és ruházatot gyűjtenek.

A Hévízen templomot építő orosz ortodox egyház magyar egyházmegyéje is segít, az adományokat Keszthelyen, a Csák György utca 1/a-ban várják.