A nagykanizsai Hello Travel tulajdonosa, Tulezi Anikó elmondta: megszűnik a régiószínezés is végre, úgy tűnik minden egy kicsit egyszerűbb lesz. Április 30-ig a „green pass” különböző verziói még adott belső terekben szükséges lesznek, lehetnek. Az ígéretek szerint május 1. után viszont eltűnik mindez.

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

– Az alap green pass, vagy negatív teszttel, vagy már 2 oltással vagy hivatalos gyógyultsági igazolással is kiváltható volt – mesélte. – Míg az úgynevezett super green pass pedig csak oltással és hivatalos gyógyultsági igazolással érvényes. A két oltás esetében 6 hónapig, három oltással pedig korlátlanul. A két oltással rendelkezők pedig ebben az esetben a 6 hónap feletti és 9 hónapon belüli esetekben PCR teszttel is megszerezhették ezt. A tömegközlekedési eszközökön megmarad az FFP2 maszk. Itt is majd május elejétől várható még kedvezőbb változás. Az utazókat érinti, hogy április 1. és 30. között, repülőgépeken, hajókon szükséges lesz bemutatni az alap green pass-t, amely teszttel is kiváltható. Csakúgy szükséges lesz az PPF2 maszk, mely korlátozások május 1-től várhatóan megszűnnek itt is. Áprilisban a szabadtéri, kültéri stadionok, sporthelyszínek, külső téren lévő kiállítások, múzeumok, történelmi helyszínek, illetve a kültéri szabadidős sporttevékenységet biztosító helyszínek kapcsán nem lesz szükséges a green pass felmutatására.

Hozzátette: kültéren továbbra sem kell viselni a maszkot, ám zsúfolt helyen ajánlják. Ugyanakkor a maszk, minden beltéri helyszínen április 30-ig biztosan megmarad. Az FFP2-es kategória maszk viselete április végig kötelező lesz minden fedett helyen. Várhatóan májustól viszont minden eddigi járványügyi intézkedés megszűnik. A green pass kötelezettsége pedig csak a kórházi, egészségügyi közegben marad fenn az év végig.