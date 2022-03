Rédics

A helyszínen járva megtudtuk, hogy a napokban megemelkedett az üzemanyagok ára Szlovéniában, ezért az amúgy is forgalmas benzinkúton megnőtt a szlovén rendszámú személygépkocsival tankolók száma is a kamionos mellett az elmúlt napokban. Az üzemanyag nem fogyott el, dízelt rövid ideig nem lehetett tankolni szerdán, mert a nagy forgalom miatt a tartályautó nem jutott be a kútra, de ezt leszámítva az ellátás zavartalan és továbbra is biztosított lesz. Valóan hosszú a sor, mert alacsony a kút áteresztő képessége, a személygépkocsik 4, a kamionok 3 beállóban vehetnek fel üzemanyagot, de mindenki türelmesen kivárja a sorát. Mennyiségi korlátozás nincs, azaz a 100 literes limit érvényes, ha nem járműbe, hanem valamilyen tartályba tankol az ügyfél, akkor 500 liter a megengedett mennyiség.

Forrás: Korosa Titanilla/Zalai Hírlap

További információ, hogy az euró árfolyamától függően akár 150-200 forinttal is olcsóbb lehet 1 liter üzemanyag ára Magyarországon, mint Szlovéniában és a napokban megjelent hírek szerint Olaszországban is 800 forint körüli összegért lehet tankolni literenként, ezért határátlépés előtt, aki tud, Rédicsen tankol.

Szlovéniai benzinár Forrás: Korosa Titanilla/Zalai Hírlap

Szlovéniában szerda délután a 95-ös benzin ára 1,56, a dízelé 1,67 euró. Továbbra is nagy a forgalom és hosszú a sor, külföldi és magyar rendszámú személygépkocsik, illetve jobbára külföldi kamionok is állnak a sorban.

Zalaegerszeg

Zalaegerszegen késő délutánra torlódás alakult ki több benzinkúton. 18 óra magasságában a Balatoni úton lévő benzinkútnál, valamint a Kaszaházi úton (képünkön) is nagy sor alakult ki. Hosszú perceket kellett várni, míg az emberek megtankolhatták az autóikat. A közösségi portálon sorra érkeznek a posztok, a torlódásokról a várakozó autósoktól.