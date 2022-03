Mint az ismeretes: a háborús konfliktus hatására a nemzetközi gazdaság és bankrendszer elfordult az orosz Sberbanktól és csoportjától, emiatt az Egységes Szanálási Testület végelszámolást indított az osztrák anyavállalatnál. Ennek következményeként a Magyar Nemzeti Bank is visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását.

A Sberbank betéteseinek kártalanítása automatikusan történik, a folyamatot viszont gyorsíthatja, ha az érintettek a lehető leghamarabb új folyószámlát nyitnak egy másik banknál - emiatt most valamennyi pénzintézetnél jelentősen nőtt az ügyfélforgalom és a várakozási idő.

- Az a helyzet, hogy több órás várakozással sem lehet sorra kerülni, ezt erősítették meg a helyi fiókvezetők is - mondta Gombos Richárd, nagykanizsai pénzügyi szakértő. - Ezért mindenhol azt kérik az ügyfelektől, hogy bármilyen ügyben is keresnék fel a bankjukat, előtte foglaljanak időpontot. A kialakult helyzetről annyit: a Sberbank hitelportfólióját nagy valószínűséggel megvásárolja valamelyik másik pénzintézet, tehát azok nem válnak semmissé, továbbra is fizetni kell az ügyfeleknek a szerződéses kondíciók szerint. A betéteseket 100 ezer euro (körülbelül 38 millió forint) összeghatárig az Országos Betétbiztosítási Alap kártalanítani fogja 10 napon belül, az OBA a banknál lévő ügyféladatok alapján végzi automatikusan a kifizetéseket. Az új számlaszámot viszont meg kell adni az OBA honlapján, az e célra szolgáló nyomtatványon! Ugyanezt meg kell tenni minden ellátás esetében az ellátást folyósító, béreknél pedig a munkáltató felé.

Gombos Richárd Forrás: ZH Archívum

Az ország több önkormányzatának is a Sberbank volt a számlavezetője, melyek most nehéz helyzetbe kerültek. A bérek kifizetésére a kormány az Államkincstáron keresztül támogatást nyújt, az erről szóló kormányhatározat összesen 14 önkormányzatot nevesít, köztük Zalából Orosztonyt, Homokkomáromot, Murakeresztúrt, Sormást, Bánokszentgyörgyöt, Borsfát, Fityeházt és Nagykanizsát.

- Önkormányzatunkat milliárd feletti összegben érinti a kialakult helyzet, de ha szükséges, akkor akár kormányzati segítséggel is megoldjuk a problémát - hallottuk Balogh Lászlótól, Nagykanizsa polgármesterétől. - Például a bérek utalásának teljesítéséhez már kaptunk kormányzati segítséget. Néhány önkormányzati cég is érintett, hisz a Sberbanknál vezették a számlájukat, de ahol szükséges volt átmeneti forrás bevonása, ott az önkormányzat meghozta a megfelelő intézkedéseket. Így biztosítható, hogy az önkormányzati szférában dolgozók a nehézségek ellenére is időben megkapják a fizetésüket. Hamarosan kiderül, hogy a most végelszámolás alatt lévő bank mekkora összegig tud majd helytállni önkormányzatunk felé - ennek függvényében állami segítséget is kérni fogunk, hisz a költségvetés egyensúlyban tartásához minden korábbi bevételünkre szükség van.

- Minden pénzünk a számlán volt (két pályázati támogatás, illetve a falu bevételei, durván 170 millió forint), amihez most nem férünk hozzá - mondta lapunknak az alig több, mint 600 lelkes Bánokszentgyörgy polgármestere, Baumgartner László. - Mostanában kellene fizetnünk számlákat, az önkormányzati járművekbe sem tudunk tankolni, mert nincs egy forintunk se. Pontosabban tudunk, úgy, hogy én kifizetem. Nagyon várjuk a kormány segítségét, illetve bízunk a további kártalanításban.

Borsfa polgármestere, Jetzin István azonos helyzetről számolt be, s jelezte: önkormányzatuk annak idején a Volksbanknál nyitott számlát, ám annak megszűnésekor a pénzintézetet felvásárolta a Sberbank; ők pedig - más önkormányzatokhoz hasonlóan - nem váltottak bankot, mert a helyhatóságok számára nagyon kedvező kondíciókat kínáltak. Ezért döntött több önkormányzat is mellettük.

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint az évi 500 ezer eurónál kisebb költségvetésű önkormányzatok (számos ilyen település van Magyarországon) szintén részesülnek az OBA-védelemben. Az egyéb önkormányzatok, illetve, az OBA-kifizetési limit feletti követelések esetében a végelszámolás során felosztható vagyont kapják meg az érintettek.