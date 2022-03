A zsidó temető főbejáratánál a városvezető elmondta: ősök pora és unokák lelkülete járja át a szíveket, amikor a nagy elődök emlékére gondolnak, hiszen ők mindannyian nagyszerű emberekként, a hazát, Magyarországot szolgálták. Sokan vannak, mindannyian igaz magyarok, kanizsaiak, akik emléke előtt tisztelettel adózhatnak.

Forrás: Benedek Bálint / Zalai Hírlap

- A magyar zsidók is a haza szolgálatában álltak azonnal a hívó szóra - mondta emlékező beszédében Lévai Ibolya, a helyi hitközség alelnöke. - A szabadságharcban összesen 1823 fő vett részt, köztük több nagykanizsai. Most épp Horsetzky Sándor 48-as honvédtiszt síremléke előtt állunk, aki a forradalom részese volt. A nagy idők egy tanúja, tevékeny előmozdítója és katonája Nagykanizsáról indult, s ide is tért vissza, ahol 86 évesen hunyt el. A nemzet önállóságáért vívott harcban az ágyúkat irányította az összbirodalom seregeire. Most dédunokája, Horsetzky Márta is visszatért közénk.