- Egy igazán szép nőt nem a külcsín vagy modell alkat tesz vonzóvá. Egy nőnek kisugárzása kell, hogy legyen. Bájos, kedvességet sugárzó arca, huncut tekintete, ápolt, magára adó megjelenése, suhanós járása. Diszkrét, harmonikus a viselete, a kommunikációja választékos, viszont nem túlzott magabiztosságot sugárzó, felszínes, vagy nyers... A férfinak kell, hogy védhesse, tenyerében felemelhesse – fogalmazta meg véleményt Németh Dávid, zalaegerszegi lakos.

Mindenkinek más a szép

- Legfontosabb, hogy a szeme mosolyogjon. Legyen kedves a hangja és a kisugárzása. Ne legyen közöttünk sok szellemi különbség: nem az Einstein relativitás elmélet kell tudnia, de azért ne is legyen buta. Számomra a szép nő kerekded idomokkal rendelkezik és kellemes, tiszta illata van. A szerelemben se legyenek gátlásai, merész legyen és odaadó – mondta Büki József.

Büki József szerint a legfontosabb, hogy egy nőnek a szeme mosolyogjon.

A mosoly mindent visz?

- A szépség - ahogyan a közhely is tartja - belülről fakad. Bármennyire is közhely,egyet tudok érteni vele. A külsőség csak egy része a szépségnek, legalábbis szerintem. Úgy gondolom, hogy a természetesség áll minden nőnek a legjobban...és persze a mosoly! Egy életvidám, jókedvű mosolygó nő bárhol is van, biztos, hogy megnézik maguknak a férfiak. Hogy milyen színű a haja, telt vagy sovány, az már részletkérdés. Szerintem a túl erős smink és az előnytelen ruha ront legtöbbet az összképen. Szummázva, ha egy nő jól érzi magát a bőrében, és ki is tudja ezt fejezni, akkor már csak idő kérdése és dörömbölnek a lovagok a kegyeikért - mondta Gáspár Zsolt, a 34 éves zalaegerszegi fiatalember.

"Egy nőnek kisugárzása kell, hogy legyen."Forrás: pixabay

Olyan is akad, aki a körmöket nézi meg először

- Úgy gondolom, nem számít a haj vagy a szemszín, és az alakja sem elsődleges. Sokkal fontosabb az, hogy ápolt legyen, figyeljen a megjelenésére, öltözködjön csinosan. Én először mindig a körmeit nézem meg egy nőnek: sok mindent elárul róla. Nem szeretem, ha valakinek tele van az arca festékkel; főleg, ha lemossa a sminket és kiderül, valójában nincs is szemöldöke. A fogai is legyenek ápoltak: egy őszinte, kedves női nevetésnek nincs párja - mesélte Kiss Attila.

A túl erős sminket a férfiak többsége nem szereti. Forrás: pexels

- Ez relatív. Mindenkinek más. Én azt gondolom, egy nő mindig legyen csinos és ápolt. A mű dolgok nem tetszenek, a természetes szépség sokkal inkább megragad. Lelkiekben legyen kiegyensúlyozott, hiszen ez látszik rajta kívülről is: az a nő, aki önmagával rendben van, az kívülről is ragyog – mondta Tóth István, 45 éves zalaegerszegi lakos.

Az ízlés idővel változhat

Az idő múlásával változnak az igények. Fiatalabb koromban minden vékony, karcsú, modell alkatú nő után megfordultam. Az ötvenet elhagyva már jobban tetszettek - és ez jelenleg is így van - a molettebb, teltebb hölgyek. Legyenek szolidan sminkelve, csinosan öltözve és rendelkezzenek formás lábakkal - árulta el lapunknak Szabó László.

