Mint azt elmondta: tavaly született közgyűlési döntés az ingatlanok szanálásáról és a terület kitisztításáról, majd miután sikerült tisztázniuk a megyei tervtanáccsal a szakmai grémium által felvetett kérdéseket, megérkezett az engedély a munkálatokhoz. A múlt héten lehatárolta a területet a kivitelező és ezen a héten gépekkel meg is kezdte a beavatkozást.

Horváth Jácint rámutatott: immár a munkálatok látványos része zajlik, 3 hónap áll a kivitelező rendelkezésére ahhoz, hogy végezzen a bontással. Abban bíznak, hogy ennyi idő elegendő is lesz ehhez, habár azt nem lehet tudni, hogy a terület alatt húzódó pincerendszer mit tartogat. A bontás után, várhatóan a nyár folyamán parkolót alakítanak ki a 19-es udvar helyén, ami marad is addig, míg nem rendeződik megnyugtató módon az Erzsébet tér északi tömbjének (ebbe beletartozik a volt nyomdaépület is) sorsa. Azt is elmondta: a Modern városok programban szerepelt az említett tömb, ahová az elképzelések szerint konferencia-központot építenének. Arról még nincs információjuk, hogy a nagy volumenű fejlesztés milyen ütemezésben valósulhat meg.