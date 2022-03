A lim-lom magába foglalja a régi, használt bútort, tönkrement játékokat, ruhákat, könyveket, szükségtelenné vált otthoni holmikat. Viszont nem tartalmazhat építési-bontási, kommunális, elektronikai- és veszélyes hulladékot. A cég logisztikai vezetője, Császár András elmondta: a lomtalanítás március elején kezdődött a kanizsai társasházaknál és több, mint 70, a szolgáltatási területükhöz tartozó településen. A vidéki településekre hulladék tömörítős gyűjtőjáratok a településvezetőkkel előzetesen egyeztetett időpontokban érkeznek. Nagykanizsán a közös képviselőkkel leegyeztetett ütemterv szerint szállítják ki a több mint 500 darab eltérő méretű konténert, itt a gyűjtés egészen május végig tart.

A Nagykanizsán a családi házak esetében az ingatlan elé kell kipakolni a lomokat, melyek begyűjtése előzetes telefonos egyeztetés alapján szombatonként március 26-án, április 2-án és április 9-én történik. A város három területéről több, mint 1400 háztartás jelezte igényét.

- Az idei évben három hónapra bővítettük a lomtalanítást – folytatta. – Történik ez annak érdekében, hogy a lom hulladékot utóválogatással kezeljük. Tehát a fémet, a fát, a papírt és műanyagot kiválogatjuk a lom közül, ezzel is tehermentesítve a lassan betelő bagolai hulladéklerakót. A terveink szerint nagyjából 1000 tonna hulladékot gyűjthetünk be, s lehetőségeinkhez mérten 150-200 tonna újrahasznosítható hulladékot szeretnénk belőle leválogatni. Jó hír, hogy eddig 50 tonna fahulladékot válogattunk ki, ebből például a daralást követően rétegelt lemez készülhet, ahogyan a többit is az ipar hasznosítja.