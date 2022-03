Simon Istvánnétól, a Vöröskereszt lenti területi szervezetének vezetőjétől megtudtuk, hogy tartós élelmiszer, higiéniás termékek, plédek, gyógyszer és még esőkabát is került a csomagokba. Az adományokat a Lenti és a környékbeli települések lakói, vállalkozói, valamint Iklódbördőce és Hernyék önkormányzata, továbbá a Vöröskereszt csesztregi, pákai, ortaházai, tormaföldei és zalabaksai, illetve a lenti bölcsőde szervezetei gyűjtötték.

– A kistelepüléseken működő alapszervezetek a véradások megszervezésén túl is összefognak, igyekeztünk most is minél szélesebb körben megosztani a felhívást a lakossággal egyrészt Interneten, de szórólapok is készültek – mondta Simon Istvánné. – Jelentős mennyiségű felajánlás érkezett, aminek a fuvarozást is sikerült megoldani, ebben Kiss Tamás Lenti Gyógyfürdő Úszóklub edzője, illetve a lenti Németh-Fa Kft. volt segítségünkre, biztosították a teherautót. Köszönöm minden érintettnek és az önkénteseknek is az együttműködést, utóbbiak az adományok átvételét, szállításra előkészítését végezték el.

Simon Istvánné külön kiemelte még Harmath Tamás civil segítő támogatását Lentiből, aki már a háború első napjaiban videofelhívást tett közzé a közösségi oldalon, melyben tájékoztatta ismerőseit a vöröskeresztes gyűjtésről. Az akciója eredményes volt, többen tőle értesültek erről.

Harmath Tamás elmondta, hogy megindították azok a televíziós felvételek, ahol látta, hogy kisgyermekek indultak el Ukrajnából néhány napi élelemmel szüleikkel a bizonytalanságba és úgy érzete segítenie kell ebben a helyzetben. Bár nem fűti a szereplési vágy, de tudja, hogy a Facebookot jóra is lehet használni, ezért tette közzé a videót, melyben felhívta a figyelmet az adománygyűjtésre és felajánlotta segítségét.

A gyűjtés folytatódik, elsősorban élelmiszerre van szükség, továbbra is lehet adományozni kisebb kiszerelésű üdítőitalokat, ásványvizet, csokoládét, konzervet, kekszet, illetve higiéniás termékeket, törölközőt, plédet. Lentiben a Vöröskereszt adománypontján hétköznap 8 és 16 óra között fogadják a felajánlásokat, ettől eltérő időpontban pedig előzetes telefonos egyeztetés után, illetve önkéntesek is jelentkezhetnek, akik az adományok átvételénél segítenek.