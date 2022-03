Az előadást angolul hallgathatták meg az érdeklődők, hiszen az MCC céljai között azis szerepel, hogy a diákjai idegen nyelvi tudását is fejlessze. A részben fiatalokból álló érdeklődők a feltett kérdéseikkel is bizonyították: értették a filozófus tanítását, miszerint botorság meghátrálnod a "lehetetlennek tűnő" diskurzusok elől, felesleges halálra rémülnöd attól, ha valakinek a tiédtől eltérő a véleménye. Az őszinte, nyers, de egymást tiszteletben tartó vitában közös nevezőre lehet jutni, s ebbe beletartozik az is, ha közben történetesen a Te véleményed is változik, mert - mint a filozófus lapunknak külön is megerősítette - ugyanolyan értékes, ha okos érvekkel téged győznek meg, mint amikor te formálod át mások véleményét. -Nyitottnak kell lenni arra, hogy az ember tévedhet- hangsúlyozta az előadó – és erre a szemléletre még a diskurzus elején rá kell venni a vitapartnert is. A tévedés melegágya, ha mások meghallgatása nélkül folyamatosan a magunkét „szajkózzuk”. Minél biztosabbak akarunk lenni az igazunkban, annál fontosabb, hogy megismerjük azzal kapcsolatban mások hitét is.

Peter Boghossian tíz éven át volt a Portland State University filozófia professzora, akadémiai kutatási területei között szerepelt az ateizmus, a kritikai gondolkodás, az erkölcsi érvelés, a tudományos szkepticizmus és a szókratészi módszer vizsgálata-. . Meglehetősen nagy port vert fel és megosztotta az amerikai közvéleményt, amikor két szerzőtársával szándékosan hamis, áltudományos kutatásokról adtak le tanulmányokat alacsonyabb színvonalú tudományos folyóiratoknak azzal a céllal, hogy bemutassák, ha a kiadó szája íze szerint készült a cikk, milyen könnyű azokat valós ellenőrzés nélkül megjelentetni. A portlandi egyetem helytelenítette és szankcionálta a módszert, aminek hatására a szellemi szabadság hiányára hivatkozva Boghossian lemondott pozíciójáról. Jelenleg a texasi The University of Austin - alapító - tanára, a Foundation agytröszt vendégkutatója, valamint a National Progress Allience igazgatója.

A ránk zúduló rengeteg információ közül nehéz kiválogatni a hitelt érdemlőt, megkülönböztetni azt az álhírektől, a fals adatoktól. Hétköznapjainkban is szükség van a kritikai gondolkodásra - hangsúlyozta előadásában többször is a filozófus, aki szerint elengedhetetlen, hogy értékítéletünk kialakításában minél több szempontot figyelembe vegyünk, hogy meghallgassuk azokat is, akik a miénktől eltérő véleményen vannak. Persze, ha meg vagyunk győződve az igazunkról, tudatni kell a vitapartnerünkkel, hogy nem értünk vele egyet, de fontos, hogy közben a beszélgetést nyugodt mederben tartsuk, elejét vegyük egymás sértegetésének. Világjelenség, hogy a politika rányomja bélyegét a vitakultúránkra, szinte lehetetlen ésszerű beszélgetést folytatni bárkivel, akinek más a véleménye. Akár egy osztályteremben, munkahelyen, irodában, utcán vagy akár családi körben egy konok hozzátartozóval - legyen szó klímaváltozásról, vallásról, hatalomról, nemi identitásról, szegénységről, migrációról, - a párbeszéd azonnal leáll, ha a nézetek ütköznek. A heves viták gyakran sértegetésekké, megalázásokká fajulnak, hamvába hull a pozitív diskurzus minden lehetősége. Ezt megelőzendő, az előadó - esetenként provokálva a hallgatóságot is - igyekezett megosztani néhány egyszerű, de hasznos gyakorlatias beszélgetési technikát. Első lépés: nyugodtan végig kell hallgatni a másik véleményét, majd visszamondani azt és megkérdezni: "jól értettem?”. S ezt egészen addig ismételni, amíg a partnerünk azt nem mondja: "igen, erről van szó". Így biztosak lehetünk abban, hogy jól értettük, amit mondott, ugyanakkor mástól hallva ő is újra végiggondolja a véleményét. Ráadásul partnerünk biztos lehet benne, hogy komolyan vesszük, figyelünk rá, így mi is remélhetjük, hogy az ő tudatáig is eljut, amit mi mondunk. Mi következünk a mondandókkal, csak ne eleve ellentmondva kezdjük, hogy "DE", hanem, hogy "ÉS", s ezután következhet a kétségek keltésének és az elmék megnyitásának finom művészete. Mi is győződjünk meg róla, hogy partnerünk felfogta az álláspontunkat, mondja el ő is, mit értett abból, amit elmondtunk, így még egyszer átfuttatja az agytekervényein a teóriánkat. Közben ne feledjük: a jó kapcsolat és az empátia megteremtéséhez elengedhetetlen az udvariasság. Akkor is - miként egy feltett kérdésben elhangzott -, ha partnerünk esetleg durva és kiabál. Ilyenkor nem visszamordulni kell, hogy "ne kiabálj", hanem el kell mondani, hogy "rossz nekem" és zavar, ha kiabálsz.

Peter Boghossian egyik sikerkönyve éppen "Hogyan lehet lehetetlen beszélgetéseket folytatni?" címmel ad hasonló hasznos gyakorlati tanácsokat. Megalkotta az általa kidolgozott társalgási technikák összességére a "Street Epistemology", az "utcai ismeretelmélet" kifejezést, amelynek célja, hogy lehetővé tegye a bebetonozott hiedelmek, különösen a vallási nézetek nem konfrontatív módon történő vizsgálatát, ösztönözze és normalizálja a kritikai gondolkodást és a szkepticizmust. Eszközöket ad a legnehezebb témák megvitatásához, hogy jobban megértsük mások nézeteit. Módszere, hogy a professzionális filozófusok eszközeit „lehozza” az emberi kontextusok szintjére. Az általa követett szókratészi módszerről lapunknak elmondta, hogy a vita nem a vezető, a tanár tekintélyén, az általa elmondottak kritika nélküli elfogadásán, hanem a felek egyenlő párbeszédén alapul. Jellemzője az érvelő társalgás az egyének között, az ösztönzésre feltett kérdések és válaszok alapján a kritikus gondolkodás. Fontos megérteni a mögöttes dolgokat, előfeltevéseket, észrevenni a gyenge állítások hibáit és udvariasan segíteni, hogy partnerünk megértse, azok miért nem igazak. Boghossian a szókratészi módszer alkalmazásával sikeresen segítette például a börtönben elítélteket kritikai gondolkodásuk és erkölcsi érvelésük fejlesztésében, valamint a bűnözői magatartással szembeni ellenállás növelésében.

Kérdésünkre elmondta, hogy sajnos csak pár hónapot tölt hazánkban, de örömmel időzne tovább is, mert szimpatikus számára az ország nyugodtsága, a táj, a vidék és a városok szépsége, csak azt nem érti, a régi szép épületek - illusztrálásul a terem falán lévő fotóra mutatott - látványát és ezzel értékét miért rontják le mellé üvegből, műanyagból, fémből épített modern hodályokkal.

A Mathias Corvinus Collegium egyébként olyannyira fontosnak tartja a vitakultúra fejlesztését, hogy egy Vitaakadémia is működik az intézményen belül.