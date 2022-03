A program a Nemzeti Művelődési Intézet egymillió forintos támogatásával valósult meg. Péntek Katalin polgármester elmondta: ebből a pénzből többek közt pingpongasztalt, asztali focit és sakk-készletet vásároltak, de költöttek belőle a főzőszakkör tárgyi feltéte­leinek megteremtésére is.

– Már az első alkalommal nagy sikere volt a programnak – mondta a polgármester. – Ezért úgy döntöttünk, mostantól rendszeresen meghirdetjük majd a sportnapot, s amíg lesz rá érdeklődés, addig a főzőtanfolyamunkat is fenntartjuk. A második alkalommal megrendezett sportnapra körülbelül negyven fő gyűlt össze, az általános iskolás korú gyermekektől a nyugdíjas korosztályig szinte minden generáció képviseltette magát. A résztvevőkkel abban maradtunk, hogy a következő rendezvényt március végén tartjuk, majd a jó idő beköszönte után a pingpongasztalt és a csocsót kitelepítjük a kultúrpajtába, hogy az érdeklődők még többet, az előre meghirdetett időpontoktól függetlenül is használhassák azokat. Eddig ugyanis úgy tűnik, hogy van igény az ilyen jellegű kikapcsolódási lehetőségekre is a faluban.

Péntek Katalin emellett két újabb eredményes pályázatról is beszámolt. A település önkormányzata ugyanis egymillió forintot nyert a testvértelepülési kapcsolatok elmélyítésére, míg a Szilvágyért Egyesület több mint 1,3 millió forintot kapott működési költségeinek biztosítására, valamint szakmai programok megvalósítására.