A komfortérzetet pozitívan befolyásoló folyamat már el is kezdődött az egyesület kezelésében lévő vizeknél. A belsősárdi kavicsbányatavakhoz már tavaly elkészültek az új kiülők, és hamarosan a lendvadedesi víztározónál is sor kerül azok telepítésére. Emellett a már meglévő asztalok és ülőalkalmatosságok átfogó felújítása is tervben van – tudtuk meg Szabó Sándortól, az egyesület elnökétől.

– Reményeink szerint még március hónapban sor kerülhet az idei első halasításra is – folytatta az elnök. – És ezt követi majd a hagyományos évnyitó versenyünk.

Szabó Sándor kérdésünkre elmondta: horgászni most is lehet a tavaikon, a békés halak fogása megengedett, míg a ragadozó fajok közül jelenleg – az országos szabályozással összhangban – csak a csukára vonatkozik tilalom.

A közgyűlés napirendi pontjai között szerepelt a tisztújítás is. A tagság egyhangúlag újabb öt évre bizalmat szavazott Szabó Sándornak, illetve a gazdasági felelős Kassai Józsefnek. A tisztségéről korábban lemondott Szabadi Tamás helyére Horváth Jenőt választották titkárnak.