Neubauer Tibor elmondta: a Területi Operatív Program (TOP) keretében megvalósult fejlesztés százszázalékos támogatással, összesen 218 millió forintba került.

– A sikeres pályázatból lebonyolított beruházás részeként megvalósult a villamos hálózat bővítése, a közvilágítási hálózat fejlesztése, a szennyvízhálózat kiépítése, az ivóvíz-szolgáltatás bővítése, emellett útépítés és tereprendezési munkálatok zajlottak, s a csapadékvíz elvezetését is megoldották – sorolta a polgármester, majd hozzátette: a fejlesztés eredményeként közel 32 hektárnyi terület vált alkalmassá az ipari tevékenységre. – A sormási ipari park iránt – köszönhetően a fejlesztéseknek – a vállalkozások és gazdasági társaságok érdeklődése is megnövekedett, hiszen hamarosan egy 1,5 hektáros területen új telephely létesül, illetve tervezés alatt áll egy közel 2000 négyzetméteres üzemcsarnok kialakítása is, valamint több kisebb csarnok építése iránt van érdeklődés – közölte Neubauer Tibor, aki jelezte: az ipari park további fejlesztéséhez is nyertek támogatást a kormánytól, így a második ütem keretében újabb területek vásárlására, illetve az alapinfrastruktúra kialakítására, sőt a buszközlekedés beindítására nyílik majd lehetőség a rendelkezésre álló 87 millió forintból.

A bejáráson Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is részt vett, aki először gratulációját fejezte ki a sormási önkormányzatnak a tervek megvalósításában mutatott agilis szerepvállalásáért.

– Nagykanizsán is folyamatban van az ipari park bővítése, az agglomerációban tehát bőven lesz szabad terület vállalkozások betelepítéséhez, s ezáltal a térség gazdasági potenciáljának növeléséhez – fogalmazott a képviselő, aki további sok sikert kívánt és segítséget ajánlott a kistelepülés fejlődéséhez.