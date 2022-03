A program kezdetén Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, majd Kövér László beszélt aktuális témákról.

Az Országgyűlés elnöke emlékeztetett: 2002-ben egy emelkedő pályán lévő országgal is el lehetett veszíteni a választást, ezért nem lehet most hátradőlni azzal, hogy az eredmények magukért beszélnek. A gyakorlat megmutatta, hogy milyen az, amikor a szocialisták egy jó állapotban lévő országot vesznek át. 2002-ben sorozatban töröltek el olyan fontos intézkedéseket, mint a gazdák támogatása, a családtámogatások, a lakáshoz jutás segítése, amiből lett aztán a devizahiteles probléma, illetve az adóemelés. Az ország 2010- ben már gazdasági, szociális és erkölcsi értelemben ugyanúgy, mint az államszervezés működése szempontjából a csőd közeli állapotban volt. A munkanélküliség elérte a 13 százalékot, és 1,3 millió családot, csaknem 4 millió embert nyomasztott a devizaadósság terhe. Eladósították az önkormányzatokat is, az államnak több mint 1300 milliárd forintot kellett arra fordítani a költségvetésből, hogy az önkormányzatokat kiemeljék ebből a helyzetből.

– Innen kellett emelkedő pályára hozni az országot, ami 10 millió magyar ember közös munkálkodása eredményeképpen sikerült is – jelezte Kövér László.

Mérleget vonva elmondta, hogy a minimálbér most annyi, mint 2010 előtt az átlagbér volt, harmadára csökkent a súlyos nélkülözésben élők száma, 1,3 millió emberrel kevesebbnek van fizetési hátraléka, 4 millió emberrel többnek van pénze váratlan kiadásokra, rendelkezik megtakarításokkal, 1 millió emberrel többnek van személygépkocsija, 2,5 millió emberrel több tud elmenni nyaralni, és 680 ezerrel csökkent azok száma, akik nem tudják fűteni a lakásukat. Emellett 4,7 millióra nőtt a foglalkoztatottak száma, és javult a népesedési mutató is, köszönhetően részben a családoknak nyújtott támogatásoknak. Ma a jelen családtámogatási rendszerrel a fiatalok nem néznek már szembe legyőzhetetlen egzisztenciális akadályokkal.

Arról is szólt, hogy több kihívásra is válaszolni kellett az elmúlt időszakban: először jött a Covid-járvány és egy újabb gazdasági válság, amit szintén sikerült kezelni, az egészségügyi problémákat ugyanúgy, mint a gazdaságit. Erre jön egy háború a szomszédban, amire sokan számítottak, de arra, hogy ilyen formában, valóságos ágyúdörgések közepette, arra kevesen.

– Itt megmutatkozott, hogy ki mire képes, hogyan gondolkodik az országról, ki mennyire megfontolt és ki mennyire kormányképes – hangsúlyozta a Parlament elnöke. – Ha lettek volna néhányaknak kételyei, hogy kire kell szavazni, ha biztonságban akarják tudni az országot, családjukat, akkor azok a felelőtlen nyilatkozatok, melyek elhangoztak az ellenzéki szereplők szájából, azok meg kell, hogy győzzék őket, hogy ha békességben akarunk élni, ha ki akarunk maradni ebből a háborúból, akkor újabb négy éves megbízatást kell adni Orbán Viktornak és a Fidesznek.