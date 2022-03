Fiatalos, magával ragadó, hangulatos, ötletes, informatív. Ezzel a néhány szóval lehetne röviden jellemezni a videót, ami inkább hajaz egy hosszabb videóklipre, ugyanis a 9. B osztály tanulói által megszólaltatott bevezető gondolatok után a Bényi Zoltán – Dolgos Péter által megírt Izsák-himnusz hallható, refrénje pedig különösen fülbemászó: „… néha gondolj a csillagászra, megszűnik idő és a tér...” . A filmben szerepelhetnének végig ilyen és ehhez hasonló száraz adatok: a világhírű matematikus, égi mechanikus 75 évvel ezelőtt érettségizett a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban (akkor még Állami Deák Ferenc Főgimnázium). 1956-ban Svájcba disszidált, majd a cambridge-i (USA) obszervatóriumban kapott munkát, s a műholdas pályaszámítások, a műholdas geodézia egyik elismert szaktekintélye lett. 1961-ben bejelentette a Föld alakjára és felszíni pontjaira vonatkozó pontos számításait, az ő elveinek alkalmazásán nyugszik az első Szabvány Föld Modell. Világhírű tudós, a NASA tudományos főmunkatársa. Szomorú tény, de csupán 36 év adatott Zalaegerszeg posztumusz díszpolgárának.

Szóval lehetne így is, ám a fiatalok úgy gondolták, inkább élményszerű, figyelemfelkeltő legyen a videó, s valóban ilyen lett. A kitalált történet „főszerepére” sikerült megnyerni a 12. N osztályos Novák Mártont, aki szívesen eljátszotta a tudós élete iránt érdeklődő diákot. A szereplőválasztás hiteles, mivel Marci földrajz OKTV-s döntős volt tavaly és idén is. A rendező, Regina egyébként először egy kültéri helyszínt és másik témát választott, ám a rövid határidő és kedvezőtlen időjárás miatt – egykori izsákos diákként kézenfekvő is volt – a megyeszékhely híres szülöttéről forgatott rendhagyó kisfilmet. Mint mondta, kedveli a földrajzot, ez az első országos versenye. A felkészülésben Stárics Roland intézményvezető-helyettes segített. Az első fordulóban online tesztet kellett kitölteni, a második fordulóra született a kreatív munka, s nagy az izgalom, ugyanis április közepén dől el, hogy tovább jutottak-e a döntőbe. A végső megmérettetés is digitális hozzáértést kíván, akkor majd egy osztálykirándulással kapcsolatos honlapot kell szerkeszteni.

A fiatalok lelkesen, szabadidejük terhére, még hétvégeken is dolgoztak, s olyan ikonikus helyeket kerestek fel, mint a csillagász Kosztolányi utcai szülőháza, a nevét viselő csácsi általános iskola, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium emlékterme. A Bényi-család és az Izsák-iskola jóvoltából olyan relikviákat foghattak kézbe, amiről álmodni sem mertek. A hagyatékban szerepel többek között a tudós személyes tárgya, bizonyítványa, olvasmányai.

- A videó elsődleges célja, hogy Izsák Imrét, mint Zalaegerszeg kulturális értékét, szellemi nagyságát mutassuk be. Szerettem volna sajátos szemszögből megközelíteni a témát. A mai világban nagyon nehéz a korosztályom figyelmét lekötni, nagyon sok impulzus éri őket, ezért választottam a mozgóképes vizuális nyelvet – ecsetelte a miérteket Regina. - Nem készítettem teljes forgatókönyvet, az ötlet szinte saját magát bontotta ki. Először átnéztem a róla szóló könyveket, aztán felvettem a kapcsolatot a volt iskolámmal. Bényi Zoltán a tanárom volt, aki nagyon sok dokumentumot gyűjtött össze és könyvet is írt Izsák Imre munkásságáról, felfedezéseiről. Számunkra sokat jelentett, hogy annyi személyes emléket tudtunk kézbe fogni és megjeleníteni. Az alkotói folyamat igazi csapatmunka volt. A vágásra a Bánvfalvy Ágnes Színitanoda végzős, közösségi média manager szakos hallgatóját, Bogár Veronikát kértem fel, akinek már ismertem a munkáit. Örömmel vett részt a munkában, úgy fogalmazott, hogy az elejétől egy hullámhosszon voltunk, s nagyon büszke az eredményre. A drónfelvételeket Mórocz László készítette, Németh Flóra volt a technikai asszisztensem. Mindent összevetve, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, s úgy vettem észre, hogy az idősebbeket is megszólítottuk. Két hét alatt több ezren nézték meg a videómegosztó csatornán a filmet, ami Izsák kisfilm néven van fent. Úgy gondolom, hogy sikerült átadnom azt az érzést, hogy mennyire jelentős számomra az ő élete és munkássága. Eleinte kicsit megfoghatatlannak tűnt az időbeli távolság, hogy jóval régebben élt, mint mi, aztán valahogy mégis egyre közelebb éreztük őt.

Gál Edina, az Izsák Imre Általános Iskola intézményvezető-helyettese, a gyűjtemény kezelője hozzátette, valóban komoly hagyatékot gondoznak. Az intézménybe járó gyerekeknek azonban nemcsak ez, hanem a Dolgos Péter által megzenésített Izsák-himnusz ugyancsak sokat jelent. A videóval számukra is személyessé válhat a kapcsolat iskolájuk névadójával.

Talán isteni csoda, de forgatás közben amint Marci kézbe vette Izsák Imre óráját, az oly sokáig álló szerkezet elindult, mintha csak újra életre kelt volna. S ha ez még nem lenne elég, egy megható és személyes fordulat, ugyanis a kisfilm végén az Amerikai Egyesült Államokban élő fia, Andrew Izsák üdvözli mindazokat, akik tovább viszik az ő örökségét, emlékét. A hiánypótló alkotás egyébként a Zrínyi-gimnázium őszi, 30 éves Izsák Imre természettudományi versenyének lesz a hivatalos bemutatkozó kisfilmje. Addig azonban még sokan megnézhetik azt a közösségi oldalakon.