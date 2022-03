A gimnazisták egyik német órájára sikerült néhány perce bepillantanunk, ahol a kiscsoportos nyelvórán a megengedett eszközhasználat között szerepelt a mobiltelefon. A diákok láthatóan lelkesen és fegyelmezetten válaszoltak a kvízkérdésekre, s 80 százaléknál nem volt rosszabb eredmény. Bizonyos tantárgyakon a tanári asztalon kötelezően pihennek a modern kütyük, ám József Attila legtöbb nyelvi óráján a különböző platformokon, mobilappokon adnak számot tudásukról a fiatalok. Szülőként az online oktatás során magunk is képet kaptunk a Google Classromról, a Google Drive funkcióról vagy a Redmenta tesztjeiről, de azért nekünk keményebb dió már a motivációt fenntartó és játékos LearningApps, a Kahoot!, a Mentimeter vagy a Liveworksheets, esetleg az Etherpad vagy a BookCreator. A tanár úr szerint ezek a platformok kiválóan alkalmasak a szókincs- és készségfejlesztésre, véleménynyilvánításra. Sőt, szorgalmi feladatok adhatók és számonkérés során is használhatók a mobilappok. A korlátozások miatti online oktatás kihívást jelentett sok tanár számára, neki is fenn kellett tartani a figyelmet.

Fotó: Pezzetta Umberto

- Aktuális témákról beszélgettünk, készültünk az érettségire. Minden órán kaptak önálló munkát, szorgalmi feladatot, egyéni prezentációkat készítettek – emlékszik a tavalyi évre. - Nagyon ügyeltem arra, hogy megmaradjon a figyelem és a motiváció, a nyelvórák kommunikatívak maradjanak, s el tudjuk érni a kitűzött célokat, a sikeres érettségit és az OKTV versenyek jó eredményeit. Számonkérni ugyancsak játékos módon lehet, kreatív feladatokat adok mindig, amik a kooperációt is segítik. A felületeket otthon is tudják használni, sőt én is nyomon tudom őket követni. A mostani jelenléti órák hasonlóan épülnek fel, annyi különbséggel, hogy megtörjük az olvasást, írást, beszélgetést a digitális eszközökkel való tanulással és fordítva. A hatékony óráknak talán az a titka, hogy sok váltás legyen benne, azaz kizökkentsük őket egy idő után és mással vagy másképpen foglalkozzunk a témával. A módszer tehát sikeres, a szülők még nem panaszkodtak, sőt a diákok egyfajta mobilhasználati etikettet sajátítanak el. Vannak diákok, akik a telefonon jegyzetelnek, sőt, a házi feladataikat onnan olvassák fel. Persze vitatkozhatnák azon, hogy helyes vagy nem, de ez a jövő. Ha már ilyen világban élünk, akkor tanulják meg az informatikai eszközök helyes és hatékony használatát – mondta mosolyogva a pedagógus.

A nyelvórákon sokszor előkerülnek a mobiltelefonok. Az alkalmazások segítségével sokféle egyéni és csoportos feladat elvégezhető. Fotó: Pezzetta Umberto

S hogy a tanulók mennyire díjazzák, ha egy pedagógus beszéli az ő nyelvüket, azaz képesek a modern eszközök használatára?

- Minden bizonnyal nagy előny, ha a technikai tudásunk valamennyire egy szinten van, talán így sokszor jobban elfogadnak, jobban motiválhatóak. Érdekes továbbá, hogy szeretik a szorgalmi feladatokat, szívesen megcsinálják azokat, mivel jó jegyet kaphatnak értük. Amikor például nyelvtant kell gyakorolniuk, akkor sokkal inkább tömegesen csinálják az eszközök használatával, mintha egy fénymásolt feladatot kapnának. Én legalábbis ezt vettem észre.

Fotó: Pezzetta Umberto

Tavaly ősszel az iskola az „E-learning és a közösségre épülő internetes alkalmazások adaptációja a középiskolai némettanítás keretein belül” című projekttel elnyerte a középfokú intézmények között az Európai Innovatív Tanítási Díjat. Magyarországról mellettük egy szakképző iskola pályaművét terjesztették fel az Európia Unió első ilyen kiírására. Az egerszegi pályázat egy korábbi Erasmus+ tanári mobilitás pályázatra épült. A német-angol szakos tanár még 2014-ben írta azt, s akkor Németországban egy hétig tanulmányozatta az IKT-eszközök (információs és kommunikációs technológiai eszközök), a Google különböző szolgáltatásainak használatát. A Hankook pályázattal pedig újra bebizonyították a mobil eszközök hasznosságát a tanórákon.

- A közoktatásban már egy évtizede használjuk az interaktív táblákat, digitális eszközöket, ám az utóbbi néhány évben személy szerint kiemelten foglalkozom az IKT-eszközökkel, s nemcsak a tanórákon, hanem a szaktanácsadói tevékenységemben – válaszolja kérdésünkre a pedagógus. - 2014-ben nagyon sok forrást ismertem meg, amikkel a német órákat még jobban ki tudtam egészíteni, addig ugyanis inkább az angol órákhoz találtunk alkalmazásokat. A kétéves projektmegvalósítási időszakban bemutató órákat tartottam az iskolában, továbbképzést a nyelvszakos kollégáimnak itt és a megyében. Néhány évvel ezelőtt megjelent a Quizlet, aztán a Kahoot! is berobbant. Az iskolai alapítvány tavaly nyáron megfinanszírozta, hogy több munkaközösség kibővített, fizetős verziót használhasson.

Fotó: Pezzetta Umberto

A gimnázium valóban támogatja az innovációt és mindig azonnal válaszol a kor kihívásaira, erősítette meg Schneider János igazgató. A pedagógusok gyermekközpontúan tanítanak és vannak olyan kollégák, akiknek a mesterprogramjuk része, hogy a digitális módszereket bevonják az órák során. Minden csatornát megkeresnek ahhoz, hogy a tanulókkal együttműködjenek. Bár ebben néha maga az információözön okoz nehézséget, amit rendszerezni kell, s a csatornák, módszerek közül azt kell kiválasztani, ami a diáknak, tanárnak egyaránt hatékony, elsajátítható, mondta az igazgató.

Zárójel: a járvány miatti digitális órarend nem kis feszültséget szült néha a családoknál, különösen ott, ahol nem volt mindig adott a tárgyi feltétel vagy a szülői felügyelet. Szerencsére a tanárok többsége maga is élt a modern kor adta lehetőséggel és fejlesztette saját informatikai tudását. Valljuk be, mindig nagy segítség, amikor olyan lelkes pedagógusok járnak elöl jó példával, mint a gimnázium most kitüntettet oktatója.