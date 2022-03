A Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) teljes kapacitással működik, és a leterheltséget a hagyományos mosógépek közül nem mindegyik bírja. Ezért kellett beszerezni egy nagy teljesítményű gépet.

– Pár éve már próbálkoztunk adománygyűjtéssel – bocsátotta előre Hársfalvi-Gombos Viktória, az otthon vezetője. – Tizennégy szobánk van, ezek általában lakottak, és nagyon sok mosnivaló keletkezik. Tavaly két magánszemély jelentős anyagi felajánlást tett célunk megvalósítása érdekében, illetve bekapcsolódott a gyűjtésbe a Stimecz Fridolin és párja vezette jótékonysági licitcsoport is. Mindennek hála összegyűlt a szükséges pénz, illetve mindezt megfejelték egy vacsorával is, amit december 24-én, szenteste költhettek el a családjaink. Sőt, a mosógép mellett egy szintén nagy teljesítményű multifunkcionális nyomtatót is sikerült vásárolnunk.

Hársfalvi-Gombos Viktória elmondta: a mosógép a közelmúltban megérkezett – a folyamatot a Covid-helyzet lassította – és már be is üzemelték. A terhelés valóban extrém, hiszen az intézményben naponta akár 6-7 alkalommal is kell mosást indítani.

Az átmeneti otthon vezetője hozzátette, a beszerzett ipari mosógépbe több ruha fér, egy-egy alkalommal tehát nagyobb menynyiséget tud mosni, s nyilván, ennek megfelelően a motorja is jóval nagyobb teljesítményű, mint egy átlagos berendezésé.

Hársfalvi-Gombos Viktória beszámolt az egykori Thúrylaktanya úgynevezett kis parancsnoki épületében található otthont érintő további fejlesztésekről és elképzelésekről is:

– Az önkormányzat beruházásában hamarosan sor kerülhet az épület 16 régi, elavult fa nyílászárójának, ablakainak cseréjére, a kivitelező műanyag, hőszigetelt nyílászárókat épít be – magyarázta a vezető. – A munkálatokra az önkormányzat hárommillió forint kiegészítő támogatást nyújtott. Sok mindent kellene még javítani az épületen annak állagából, állapotából fakadóan, de nyilván minden vágyunk nem valósulhat meg egyszerre. Mindenesetre bízunk abban, hogy előbb vagy utóbb az egész ingatlan megújulhat. Szívügyem az udvar rendbetétele és a kerítés felújítása is, utóbbival kapcsolatban történtek már egyeztetések, az egyik lehetséges alternatíva szerint sövényt telepítenénk majd. Sajnos a Covid-időszak sok tervünket felülírta, a korlátozások miatt nem fogadhattunk látogatókat, de most ismét szeretnénk nyitni az önkéntes közösségek felé, melyektől már eddig is sok jót kaptunk.