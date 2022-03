Igaza lett. A Becsehelyi Cseperedők Bölcsőde 120 millió forintból épült meg, a beruházáshoz 96 millió forintos támogatást nyújtott a kormány. Nem véletlenül, hiszen az országszerte végbement ilyen jellegű fejlesztések mind azt célozták, hogy növekedjen a 3 éven aluli gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma, illetve hogy az ilyen korú gyermeket nevelők munkavállalását segítse, támogassa. E törekvést az önkormányzat is magáénak vallotta, ezért fogott bele a beruházásba.

– Az új intézménnyel a településen minden lehetőség biztosított a fiatalok családalapításához: van ingyenes építési telek, védőnő, gyermekorvos, óvoda, általános iskola, ahol már kihelyezett zeneiskolai tagozat is működik, felnőttháziorvos, gyógyszertár és immár bölcsőde is – jelezte Németh Géza polgármester. – A bölcsődébe most 8 gyermek jár, de eleve úgy gondolkodtunk, látva a kezdeti igényt, hogy felkészülünk a bővítésre. Az épületet úgy terveztettük meg, hogy szükség esetén még egy csoportot el lehessen helyezni benne. Eddig a rendelkezésre álló pluszhelyiséget raktárnak használtuk. Féléves működés után időszerűvé vált az új csoport indítása, a szükséges eszközök beszerzése megtörtént, jelenleg a helyiség átalakítása folyik. Ha minden a tervek szerint alakul – és miért ne történne így –, április elsejétől 15 főre nőhet a Becsehelyi Cseperedő Bölcsődébe járó gyermekek száma.

Németh Géza polgármester Forrás: Szakony Attila/Zalai Hírlap

A polgármester hozzátette: az újabb csoport megnyitásával azért nem várhattak szeptemberig, mert a szülők a lehető leghamarabb szeretnék, ha gyermekük bekerülhetne a bölcsődébe. Az önkormányzat e kérésnek tesz eleget.