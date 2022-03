A pályázat győztese, egyben a cím büszke birtokosa Horváth Erika, az orosztonyi óvoda vezetője lett. Az által létrehozott óvodai kiskertben 52-féle zöldséget, gyümölcsöt és fűszernövényt termesztenek a gyerekekkel. Horváth Erika ezenkívül magánéletében is ösztönzi követőit a közösségi portálokon a zöldség- és gyümölcsfogyasztásra, hangsúlyozva azok kiváló ízvilágát, pozitív élettani tulajdonságaikat. E nagyszerű teljesítményt ismerték el a cím odaítélésével, a hozzá tartozó nyereményt pedig Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke kedden adta át az orosztonyi kultúrházban.

– Tavaly a Magyarország legszebb óvodakertje címet is kiérdemelte kis közösségünk, ami nagy büszkeség nekünk – mondta el Horváth Erika az eseményhez kapcsolódó sajtótájékoztatón. – Ennek folyományaként kaphattam meg a Magyarország #ZöldségGyümölcsHőse díjat, amiért ezúton is szeretnék köszönetet mondani. Meggyőződésem, hogy aktív tevékenykedtetéssel, kertészkedéssel formálható, alakítható a gyermekek szemlélete, egy zöldebb, környezettudatosabb életforma kialakítása érdekében. Ebben számunkra nagyon nagy értéket jelent a kertben, saját munkánkkal megtermelt zöldség és gyümölcs, az alkotás ereje. A megtermelt zöldséget és gyümölcsöt közösen dolgozzuk fel a kisgyerekekkel, majd együtt is fogyasztjuk el. Az óvodai kert után most közösségi kertet alakítunk ki, az ezzel kapcsolatos munkába a gyerekek mellett a szülőket is bevontuk. Mottónk változatlan: A zöldség ehető egészség!

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke beszédében leszögezte: az orosztonyi példa azt mutatja, hogy igenis, van még potenciál a vidékben, van értelme az agráriumban tevékenykedni.

- A kormány ebben partnerünk, hiszen a következő időszakban, 2027-ig 7600 milliárd forintot költhetünk a magyar vidékre; ez óriási összeg, ennyit Európában még soha, senki nem fordított vidékfejlesztésre - fogalmazott az agrárkamra elnöke, aki ezt követően 100 kilogramm zöldséget, gyümölcsöt, gyümölcscentrifugát és kerti szerszámokat adott át a NAK és az Európai Friss Csapat jóvoltából az orosztonyi közösséget képviselő Horváth Erikának.

Az esemény zárásaként a vendégek megtekintették az óvodai kiskertet is.