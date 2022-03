A Magyar Bélyeggyűjtő Egyesületek Országos Szövetsége 1922-ben kezdte meg működését, erre emlékezve a jogutód Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége 250 oldalas könyvet ad ki, melyben három oldal Zalaegerszeg legrégebbi civil szervezetéről, a 70 éve működő városi bélyeggyűjtő körről szól.

– Nagyon megszenvedtük a járványt mi is – bocsátotta előre Czirók Dénes, aki az egerszegi városi bélyeggyűjtő kört két évtizede irányítja. – Egy évig nem találkozhattunk, miközben addig heti két klubfoglalkozást tartottunk a Keresztury VMK-ban. Cserenapjaink, előadásaink, árveréseink, rendezvényeink a kör 35 tagja mellett a régióból és még a határon túlról is számos érdeklődőt vonzanak. Az emberek vágynak arra, hogy beszélgessenek a hobbijukról, megmutassák gyűjteményeiket egymásnak – magyarázta.

Czirók Dénes az aláírást tanúsító oklevéllel

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

A magyar országos szövetség centenáriumának megünneplésére négynapos világkiállítás kezdődik e héten csütörtöktől Budapesten a Groupama Aréna többszintes rendezvényközpontjában, ahová több ezer látogatót várnak.

A magyar bélyeggyűjtők utoljára 1971-ben tartottak világkiállítást Budapesten mutatott rá Czirók Dénes, aki a szervezőbizottság elnökhelyettese. A kiállítótér berendezése ma elkezdődik önkéntesek bevonásával, és közöttük zalaegerszegi bélyegbarátok is segédkezni fognak, árulta el.

A budapesti seregszemlén a nemzetközi filatélia társaság 86 országából 45 képviselteti magát, az anyagokat a “filatéliai diplomaták”, meghatalmazottak, a commissionerek hozzák. A bemutatásra szánt válogatásokat 1400 kiállítási kereten tekinthetik meg a nézők, és az egy négyzetméternél nagyobb keretekre 16-16 darab A4-es méretű bélyeggyűjtő lap kerülhet fel.

A körelnök szólt arról is, hogy a világkiállítás verseny is, amelyen a több keretből álló tematikus kollekciókat 40 fős nemzetközi, szakértő zsűri minősíti, pontozza és ez alapján ítéli oda a bronz, ezüst, illetve a nagy arany díjakat, valamint értékes ajándékokkal is elismerik a legjobbakat. A kiállítás helyszínére tekintettel éremként herendi porcelán képzőművészeti alkotásokat nyújtanak át a díjazottaknak a Várkert Bazárban vasárnap rendezendő záró eseményen.

Czirók Dénes beszámolójából kitűnt, hogy a Filatélia Nemzetközi Szövetsége (FIP) évente több világkiállítás megrendezését engedélyezi nagyon komoly szakmai kritériumok előírása mellett. A budapesti mellett idén még május végén Luganóba várják a bélyeggyűjtőket, a londonit pedig február második felében tartották meg. Ez utóbbin részt vett a zalaegerszegi elnök is, aki ez alkalommal a bélyeggyűjtői körökben legmagasabbnak számító elismerésben részesült: aláírhatta a „tekercset” a Roll of Distinguished Philatelists-t. Ezt a lehetőséget a keleti tömbből eddig egyetlenként Gazda István kapta meg 1993-ban. Ez a különlegesség a kiemelt filatelisták névjegyzéke, ami egy négyzetméter nagyságú pergamentekercset jelent, és 1921 májusában az angliai filatélia társaság hozta létre Harrogate-ben, és elsőként V. György király írta alá. Ezt követően minden évben a Nagy-Britanniai Filatéliai Kongresszuson ejtik meg a ceremóniát, néhány aláírással gyarapítva a névsort, ezzel ismerve el a legjelesebb filatelisták munkásságát. Ez idén a londoni világkiállítással összekapcsolva történt meg. Ez életműdíj, amit eddig 40 ország 356 filatelistája ért el és a még élő 93 tagból 55 vett részt a londoni ceremónián.

Az elismerésre a tekercset már aláírtak egyike tehet javaslatot. Czirók Dénest az amerikai James Peter Gough ajánlotta, kiemelve egyebek mellett a jelölt több évtizedes filatéliai tevékenységét, kutatói munkáját, a nevéhez fűződő kiállítások, rendezvények sokaságát és az által jegyzett több száz cikket, valamint 13 szakkönyvet. A döntést a nyolc tagú Választási Tanács hozta meg, akik közül négynek az Egyesült Királyságban kell tartózkodnia. A titkár a névjegyzék őrzője, az igazgatóság pedig évente ülésezik, hogy mérlegelje a jelöléseket. Az egerszegi körelnököt a tekercs aláírói közé 2021-ben választották, de a világjárvány miatt a processzus egy év halasztást szenvedett. Az elismerés azt is jelenti, hogy Czirók Dénes filatelista tevékenysége során jogosult neve után használni az RDP rövidítést.