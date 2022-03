A Hétrétország fesztivál részeként, augusztus 12-től tervezett koncertsorozat előadásain nemcsak a legendás zenekar még élő tagjai, de szintén közismert pályatársak is színpadra lépnek. Ezt a vasárnap délután Csödén megtartott sajtótájékoztatón jelentette be Trunkos András, az Omega menedzsere és Sülyi Péter, a Hétrétország fesztiváligazgatója, aki egyben számos Omega-dal szövegírója is. Elmondták: a háromnapos rendezvény - amihez kísérőprogramok is társulnak - szakrális jellegű lesz, azaz valóban tisztelgésnek szánják az Omega karrierje, valamint Kóbor János, Benkő László és Mihály Tamás emléke előtt. A műsor még szervezés alatt, de Nagy Feró és a Beatrice, Földes Hobo László, Bródy János, Tolcsvay László, a 100 Folk Celsius együttes, az Ivan & the Parazol és a B52 zenekar már elfogadta a felkérést, illetve lesz két Omega tribute zenekar, és várható külföldi vendég is.